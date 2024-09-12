Kara Yollarında Güncel Durum Raporu

Kara Yollarında Durum Raporu

Ülke genelindeki kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları önem arz ediyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nda Çalışma

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu Ankara Caddesi Çiğli yönündeki 0-1. kilometreler arasında yer alan bağlantı kolu, genleşme derzi onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım Altınyol üzerinden sağlanmaktadır.

Ankara Çevre Otoyolu'nda Devam Eden İhmaller

Diğer bir çalışma ise Ankara Çevre Otoyolu'nda, Kıbrısköy Kavşağı 0-2. kilometrelerinde, Mamak-Kıbrısköy bağlantısını sağlayan üst geçit köprüsünün ikileme çalışmaları sebebiyle Gölbaşı yönündeki sol şeridin kapatılmasıdır. Burada ulaşım, diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanmaktadır.

TAG Otoyolu'nda Onarım Çalışmaları

TAG Otoyolu Aslanlı Tüneli ile Nurdağı Kavşağı arasında, depreme bağlı hasarların giderilmesi ve üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla, 5-7. kilometreler arasında bant aktarımı yapılmaktadır. Belirtilen bölgede ulaşım, Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak devam etmektedir.

Ankara-Niğde Otoyolu'nda Tek Şeritli Ulaşım

Çalışmalar nedeniyle Ankara-Niğde Otoyolu Kırşehir bağlantı yolunda Kırşehir istikametine tek şeritten trafik akışı sağlanmaktadır.

Samsun-Ankara Yolunda Yenileme İşlemleri

Samsun-Ankara yolunun 34-40. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sürüyor. Bu nedenle ulaşım, kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Artvin-Erzurum Güzergahında Bakım Çalışmaları

Artvin-Erzurum ayrımı Yusufeli-İspir yolunun 0-13. kilometrelerindeki yedi tünel ve güzergahında bakım ve temizlik çalışmaları yapıldığı için bugün ve yarın 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.

Çeltikçi-Antalya Yolunda Yapım Çalışmaları

Çeltikçi-Antalya yolunun 27-32. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünde iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük Yolunda Asfalt Yenileme

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 22-24. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla trafik akışı İnegöl-Bursa yönünde iki yönlü gerçekleşmektedir.

Asfalt Sathi Kaplama Çalışmaları

Şarkışla-Altınyayla-Ulaş yolunun 30-40. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Karaman-Ermenek Yolunda Kontrolsüz Geçiş

Karaman-Ermenek yolunun 62-76 ve 82-93. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü bir şekilde izin verilmektedir.

Yolculuğunuz boyunca lütfen dikkatli olun ve herhangi bir sorun yaşanmaması için belirtilen alanlarda güvenli sürüş kurallarına uymayı ihmal etmeyin.