Kara Yollarında Güncel Durum Raporu

Kara Yollarında Durum Güncellemesi

Son dönemde kara yollarında sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları önem arz ediyor.

Yol Durumu ve Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nda Bolu Doğu ile Yeniçağa kavşakları arasında, 20-22. kilometreler arasında üstyapı onarım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Ankara yönü trafiğe kapatılırken, diğer istikametten kontrollü geçiş sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye ile Düziçi kavşakları arasında, 12-17. kilometreler arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla şerit aktarımı yapılmakta. Bu bölgedeki ulaşım, Osmaniye yönünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Diğer Önemli Çalışmalar

Adapazarı-Mekece yolunun 15-16. kilometrelerinde gerçekleştirilen yapım çalışmaları sebebiyle sağ şerit kapatılmış durumda; ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.

Yine, Denizli-Serinhisar yolunun 22-27. kilometreleri ile Diyarbakır-Elazığ yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, söz konusu bölünmüş yolların bir kısmından iki yönlü olarak devam etmekte.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerinde ise kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle şerit daraltmaları uygulanmakta; ulaşım kontrollü bir şekilde sürdürülüyor.

Çeltikçi-Antalya yolunun 27-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla bu güzergahın bir bölümünden ulaşım iki yönlü olarak devam ediyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 20-25. kilometrelerinde gerçekleştirilen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma Tavşanlı-Harmancık yönünden iki yönlü imkan sağlanıyor.

Refahiye-Erzincan yolunun 4-6. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaretleri ve işaretçilerine dikkat etmeleri hayati önem taşımaktadır.

Son olarak, Trabzon-Maçka yolunun 26. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nde elektrik ve elektronik sistemleri bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu sebepten, bugün ve yarın saat 08.00-17.00 arasında tünelin Maçka-Trabzon yönü trafiğe kapatılacak ve sürücüler Servis yoluna yönlendirilecektir.