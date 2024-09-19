DOLAR
34,07 -0,01%
EURO
38,08 -0,35%
ALTIN
2.820,88 -0,69%
BITCOIN
2.115.126,9 -3%

Kara Yollarında Güncel Durum Raporu

Ülke genelinde devam eden yol çalışmaları nedeniyle sürücüler dikkatli olmalı ve trafik işaretlerine uymalıdır.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 08:36
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 08:36
Kara Yollarında Güncel Durum Raporu

Kara Yollarında Durum Güncellemesi

Son dönemde kara yollarında sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları önem arz ediyor.

Yol Durumu ve Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nda Bolu Doğu ile Yeniçağa kavşakları arasında, 20-22. kilometreler arasında üstyapı onarım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Ankara yönü trafiğe kapatılırken, diğer istikametten kontrollü geçiş sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye ile Düziçi kavşakları arasında, 12-17. kilometreler arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla şerit aktarımı yapılmakta. Bu bölgedeki ulaşım, Osmaniye yönünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Diğer Önemli Çalışmalar

Adapazarı-Mekece yolunun 15-16. kilometrelerinde gerçekleştirilen yapım çalışmaları sebebiyle sağ şerit kapatılmış durumda; ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.

Yine, Denizli-Serinhisar yolunun 22-27. kilometreleri ile Diyarbakır-Elazığ yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, söz konusu bölünmüş yolların bir kısmından iki yönlü olarak devam etmekte.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerinde ise kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle şerit daraltmaları uygulanmakta; ulaşım kontrollü bir şekilde sürdürülüyor.

Çeltikçi-Antalya yolunun 27-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla bu güzergahın bir bölümünden ulaşım iki yönlü olarak devam ediyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 20-25. kilometrelerinde gerçekleştirilen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma Tavşanlı-Harmancık yönünden iki yönlü imkan sağlanıyor.

Refahiye-Erzincan yolunun 4-6. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaretleri ve işaretçilerine dikkat etmeleri hayati önem taşımaktadır.

Son olarak, Trabzon-Maçka yolunun 26. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nde elektrik ve elektronik sistemleri bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu sebepten, bugün ve yarın saat 08.00-17.00 arasında tünelin Maçka-Trabzon yönü trafiğe kapatılacak ve sürücüler Servis yoluna yönlendirilecektir.

İLGİLİ HABERLER

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır’da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran’ın Ölümüne Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: İşte Abinin Kolunu Isıran İsim
2
ABD ve İsrail Savunma Bakanları Orta Doğu'daki Güvenlik Durumunu Görüştü
3
Nintendo, Palworld Geliştiricisi Pocketpair'a Patent Davası Açtı
4
Kolombiya Hükümeti ve ELN Arasındaki Barış Görüşmeleri Askıya Alındı
5
Celtic Taraftarlarından Filistin'e Destek
6
Lübnan Hizbullahı'ndan Saldırı: 5 İsrailli Yaralı
7
Ankara'da 'Kafkas İslam Ordusu ve Enver Paşa' Anma Toplantısı Düzenlendi

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi