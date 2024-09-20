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Kara Yollarında Güncel Durum Raporu

Karayollarındaki bakım ve yapım çalışmaları nedeniyle yolculuklarda dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 08:33
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 08:33
Kara Yollarında Güncel Durum Raporu

Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarındaki yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürerken, sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları önem taşıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı bültene göre, çeşitli otoyol ve devlet yollarında çalışmalar nedeniyle trafik akışında değişiklikler yaşanıyor.

Önemli Projelerde Durum

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu projelerinden biri olan Malkara-Çanakkale kesiminde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerinde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanmakta.

Diğer Ülkelerdeki Çalışmalar

  • Sakarya-Hendek yolunda 36-38. kilometreler arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle sağ taşıma kolu trafiğe kapatıldı; ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
  • Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara sürüş rotasında 51-52. kilometrelerdeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülmekte.
  • Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü Araç Alt Geçidi'nde gerçekleştiren bakım ve onarım çalışmalarında, 21:00-06:00 saatleri arasında alt geçit trafiğe kapatılıyor.
  • Antalya-Burdur devlet yolunun 37-38. kilometrelerindeki tırmanma şeridindeki oturma nedeniyle şerit daraltması yapıldı.
  • Nevşehir-Aksaray yolunun 30-42. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünde iki yönlü olarak devam ediyor.
  • Konya-Afyonkarahisar yolunda 21-22. kilometrelerdeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
  • Gaziantep-Nizip-Birecik yolunda 42-50. kilometrelerinde yapılan çalışmalardan dolayı ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
  • Samsun-Ordu yolu Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerinde, Yunus Emre Tüneli'nin bakım çalışmaları nedeniyle trafik diğer tüpten iki yönlü olarak осуществляется.
  • Artvin il sınırı-Uzundere yolu 36-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sürdürülmekte.

Bütün bu çalışmalar dolayısıyla sürücülere dikkatli olmaları ve belirtilen güzergahları takip etmeleri önemle hatırlatılıyor.

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