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Kara Yollarında Güncel Durum Raporu

Kara yollarındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışında değişiklikler yaşanıyor. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 08:09
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 08:09
Kara Yollarında Güncel Durum Raporu

Kara Yollarında Durum

Ülkemizdeki kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu süreçte sürücülerden, işaret ve işaretçilere uyulması özellikle önem arz ediyor.

Anadolu Otoyolu'nda Çalışma

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nda Düzce-Kaynaşlı kavşakları arasında 13-16. kilometrelerde üstyapı onarım çalışması nedeniyle Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer yönlendirmelere bağlı olarak iki taraflı kontrol altında sağlanmaktadır.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'ndaki Düzenlemeler

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda, Serbest Bölge ile Gözeneler kavşakları arasındaki 0-6. kilometrelerde üstyapı onarımları nedeniyle Adana istikameti kapatılmış olup, ulaşım Hatay yönünden kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir.

Sakarya- ve Bilecik Yollarındaki Çalışmalar

Sakarya-Bilecik yolunun 39-41. kilometrelerinde üstyapı onarımı dolayısıyla Karapınar Kavşağı tek yönlü kapanmıştır. Ulaşım diğer taraflardan gidip gelerek devam etmektedir.

Muğla-Denizli Yolu Üzerindeki Durum

Muğla-Denizli yolunun 51-54. kilometrelerinde yapım çalışmaları sürüyor. Bu nedenle ulaşım, bölünmüş yolun belirli bölümlerinden iki yönlü olarak devam etmektedir.

Diğer Karayolu Çalışmaları

Bartın-Safranbolu yolunun 25-27. kilometreleri ile Keçiborlu-Burdur yolunun 13-14. kilometrelerinde yapılan çalışmalar sebebiyle sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 22-24. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları yürütülmektedir; bu sebepple ulaşım İnegöl-Bursa istikametindeki yoldan iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Yozgat-Alaca yolu üzerinde 5-11 ve Diyarbakır-Mardin yolu üzerinde ise 4-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ediyor. Bu bölgelerde ulaşım yine bölünmüş yolların bir kısmından iki yönlü devam etmektedir.

Artvin-Erzurum Yolundaki Kontroller

Artvin-Erzurum yolunun 41-55. kilometrelerinde, 12 tünel ve çevresindeki aydınlatma ile kamera sistemlerinin bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar sebebiyle 08.00-17.30 saatleri arasında tek şeritten kontrollü geçiş uygulanmaktadır.

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