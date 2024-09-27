Kara Yollarında Güncel Durum Raporu

Kara Yollarındaki Çalışmalar Hakkında Bilgilendirme

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım işlemlerinin sürdüğü bölgelerde sürücülerin dikkatli olmaları ve yavaş gitmeleri büyük önem taşıyor. Trafik işaretlerine ve yönlendirmelere uymak, güvenli bir seyahat için gereklidir.

Önemli Yollar ve Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yol durumu bültenine göre, bazı ana yollardaki çalışmalar şu şekildedir:

TEM Otoyolu: Körfez-İzmit Batı arasında 73-81. km'lerde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle, 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılmakta, sürücüler Körfez Kavşağı üzerinden D-100 devlet yoluna yönlendirilmektedir.

Körfez-İzmit Batı arasında 73-81. km'lerde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle, 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılmakta, sürücüler Körfez Kavşağı üzerinden D-100 devlet yoluna yönlendirilmektedir. İstanbul-Şile Yolu: 52-53. km'lerdeki yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde sağ şerit kapalı olup, ulaşım tek şeritten gerçekleştirilmektedir.

52-53. km'lerdeki yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde sağ şerit kapalı olup, ulaşım tek şeritten gerçekleştirilmektedir. TAG Otoyolu: Gaziantep Batı-Narlı arasında 1-5. km'lerdeki yapım çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikametinde bant aktarımı yapılmakta ve ulaşım kontrollü sürdürülmektedir.

Gaziantep Batı-Narlı arasında 1-5. km'lerdeki yapım çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikametinde bant aktarımı yapılmakta ve ulaşım kontrollü sürdürülmektedir. Ankara-Çankırı Yolu: 13-16. km'lerdeki inşaat çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam etmektedir. Kazı çalışmaları nedeniyle düşme riski bulunan taş ve kayalara karşı dikkatli olunmalıdır.

13-16. km'lerdeki inşaat çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam etmektedir. Kazı çalışmaları nedeniyle düşme riski bulunan taş ve kayalara karşı dikkatli olunmalıdır. Selçuk-Ortaklar-Aydın Yolu: 0-5. km'lerdeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle, ulaşım bölünmüş yol üzerinde iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

0-5. km'lerdeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle, ulaşım bölünmüş yol üzerinde iki yönlü olarak sağlanmaktadır. İyidere-Rize Yolu: Sarayköy-1 ve Sarayköy-2 tünellerinde bakım yapılacağı için, ulaşım saat 17.00'ye kadar servis yolundan sağlanacaktır.

Sarayköy-1 ve Sarayköy-2 tünellerinde bakım yapılacağı için, ulaşım saat 17.00'ye kadar servis yolundan sağlanacaktır. Pazaryolu-Erzurum Yolu: 27-29. km'lerde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendirilmektedir.

27-29. km'lerde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendirilmektedir. Burdur-Antalya Yolu: 17-18. km'lerde genişletme çalışmaları devam ediyor.

17-18. km'lerde genişletme çalışmaları devam ediyor. Ilgaz-Çankırı-Şabanözü Yolu: 17-41. km'lerdeki asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle dikkatli olunması lazım.

17-41. km'lerdeki asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle dikkatli olunması lazım. Bursa-Karacabey Yolu: 7-8. km'lerdeki yapım nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

Sürücülerimizin, yukarıda belirtilen yol durumu bilgilerine dikkat etmeleri ve trafik kurallarına uymaları önemle tavsiye edilmektedir.