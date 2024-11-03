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Kara Yollarında Güncel Durum Raporu

Kara yollarındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 08:54
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 08:54
Kara Yollarında Güncel Durum Raporu

Kara Yollarında Güncel Durum

Kara yollarındaki yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları büyük önem taşıyor.

Önemli Kesimlerdeki Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün güncel yol durumu bültenine göre;

  • TEM Otoyolu: Saray-Çorlu kavşaklarında 132-134. kilometreler arası üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Edirne yönü trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, İstanbul istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
  • TAG Otoyolu: Beyazevler-Üniversite-Şehir Hastanesi kavşaklarında üstyapı çalışmaları nedeniyle Osmaniye yönünden trafik kontrollü ve iki yönlü sürdürülmektedir.
  • İzmir Çevre Otoyolu: Pınarbaşı Kavşağı ile Otoyol Ayrım Kavşağı kesiminde, 0-3. kilometreler arasında, aydınlatma direklerinin montaj-demontaj çalışmaları sebebiyle, 23.00-05.00 saatlerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılacak.
  • Ankara Çevre Otoyolu: Etlik-İvedik kavşaklarında 2-4. kilometreler arasında üstgeçit köprüsü ikileme çalışmaları nedeniyle trafik diğer istikametlerden (2 şerit İstanbul, 2 şerit Samsun) çift yönlü ve kontrollü devam etmektedir.
  • Sakarya-Bilecik Devlet Yolu: 36-37. kilometrelerindeki Ertuğrulgazi Tüneli'nin sağ şeridindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışına sol şeritten izin verilmektedir.
  • Manavgat-Alanya-Akseki Yolu: 11-12. kilometreler arasında yol çalışmaları sürmektedir; sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri önemlidir.
  • Trabzon Maçka Yolu: 23. kilometredeki Yeni Maçka Tüneli'nin biri kapalı, bu nedenle ulaşım servis yolundan gerçekleştirilmektedir.
  • Zara-Geminbeli-Suşehri Yolu: 22. kilometrede yol çalışmaları sürmektedir; trafik akışı servis yolundan sağlanmaktadır.
  • Zonguldak-Devrek-Mengen Yolu: 53-54. kilometreler arası Devlet Su İşleri'nin menfez çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam etmektedir.
  • Diyarbakır-Elazığ Yolu: 25-27. kilometrelerde yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü izin verilmektedir.

Tüm sürücülerin bu kesimlerde dikkatli olmaları büyük önem taşımaktadır.

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