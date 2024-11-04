Kara Yollarında Güncel Durum Raporu

Kara Yollarında Mevcut Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım faaliyetleri süren bölgelerde sürücülerin hızlarını düşürmesi ve trafik işareti ile işaretçilerine uyması zorunludur.

Önemli Kesimler ve Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka Kavşağı ile Hendek Kavşağı arasındaki 12-13. kilometrelerindeki üstyapı onarımı nedeniyle 8 Kasım tarihine kadar İstanbul istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, diğer istikametten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Bir diğer önemli bölge ise TEM Otoyolu. Hendek-Gümüşova kavşakları arasındaki kesimlerdeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü kısmi olarak kapatılmıştır ve ulaşım diğer yön üzerinden gerçekleştirilmektedir.

TAG Otoyolu'nda Bahçe Kavşağı ile Nurdağı Kavşağı arasındaki 0-1. kilometrelerde onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılmakta ve Gaziantep yönünden iki yönlü trafik akışı sürdürülmektedir.

Denizli-Çardak yolu üzerinde 8-10. kilometrelerinde yine farklı seviyeli kavşak çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım servis yollarından yapılmaktadır.

Diğer Önemli Gelişmeler

Kızılkaya-Korkuteli yolunun 0-3. kilometrelerinde BSK üstyapı, toprak işleri ve sanat yapıları çalışmaları sürüyor. Ayrıca Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 14-19. kilometrelerinde de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Bu bölgelerdeki sürücülerin trafik işaret ve uyarılarına dikkat etmeleri kritik önem taşımaktadır.

Elazığ-Malatya yolunun 15-17. kilometrelerinde de üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak yönlendirilmektedir.

Ilgaz-Korgun-Çankırı yolunun 14-16. kilometreleri arasındaki kavşak ve üstyapı yenileme çalışmaları ile Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 13-17. kilometrelerinin yapım süreci de devam etmektedir, bu kesimlerde ulaşım belirli yönlerden sağlanmaktadır.

Son olarak, Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometrelerinde fiber optik kablo döşeme çalışmaları nedeniyle sabah saat 07.00 ile akşam 19.00 arasında Trabzon-Maçka yönündeki ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülmektedir.

Sürücülerin dikkatli olmaları, yol çalışmaları sırasında işaret ve yönlendirmelere uymaları önemle hatırlatılır.