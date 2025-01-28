Kara Yollarında Güncel Durum: Trafik Bilgilendirme

Kara Yollarında Durum Güncellemesi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar, yavaş gidilmesi ve trafik işaretleri ile işaretçilerine uyulması gerektiğidir.

Önemli Çalışmalar ve Trafik Düzenlemeleri

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, özellikle şu bölgelerde önemli yol çalışmaları devam etmektedir:

Aydın-Denizli Otoyolu : 19. kilometresinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 30 Ocak'a kadar sol ve orta şeritler trafiğe kapalı. Ulaşım, Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridinden kontrollü sağlanmaktadır.

: 19. kilometresinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 30 Ocak'a kadar sol ve orta şeritler trafiğe kapalı. Ulaşım, Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridinden kontrollü sağlanmaktadır. Toprakkale-İskenderun Otoyolu : İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Hatay istikameti kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürüyor.

: İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Hatay istikameti kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürüyor. Ankara-Kırıkkale Yolu : 14-17. kilometrelerinde Metin Aytekin Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları yüzünden Ankara-Kırıkkale istikametinde trafik kapalı. Ulaşım servis yolundan devam ediyor.

: 14-17. kilometrelerinde Metin Aytekin Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları yüzünden Ankara-Kırıkkale istikametinde trafik kapalı. Ulaşım servis yolundan devam ediyor. Kınalı-Büyükçekmece Yolu : 27-32. kilometrelerde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım iki yönlü olarak bölünmüş yolun bir bölümünden sürdürülüyor.

: 27-32. kilometrelerde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım iki yönlü olarak bölünmüş yolun bir bölümünden sürdürülüyor. Muğla-Denizli Yolu : 47-48. kilometrelerinde yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin verilmektedir.

: 47-48. kilometrelerinde yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin verilmektedir. Antalya-Serik-Manavgat Yolu : 16-17. kilometrelerinde Boğazkent Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Alanya-Antalya yönünde iki yönlü devam ediyor.

: 16-17. kilometrelerinde Boğazkent Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Alanya-Antalya yönünde iki yönlü devam ediyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece Yolu : 50-57. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

: 50-57. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu Yolu : 53-55. kilometrelerinde sürücüler servis yoluna yönlendirilmektedir.

: 53-55. kilometrelerinde sürücüler servis yoluna yönlendirilmektedir. Zara-İmranlı-Kızıldağ Yolu : 21-23. kilometrelerde toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım Zara-İmranlı istikametinden devam etmektedir.

: 21-23. kilometrelerde toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım Zara-İmranlı istikametinden devam etmektedir. İyidere-Rize Yolu: 5-6. kilometrelerinde Sarayköy-1 ve Sarayköy-2 tünellerinde elektrik ve elektronik sistemleri bakım çalışmaları nedeniyle her iki yöndeki tünellerde 08.00-17.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacaktır.

Sürücülerimizin güvenliği için belirtilen çalışma alanlarında dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları önemle rica olunur.