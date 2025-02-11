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Kara Yollarında Güncel Durum: Trafik İle İlgili Önemli Uyarılar

Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı güzergahlarda trafik düzenlemeleri ve yavaşlama yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 08:26
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 08:26
Kara Yollarında Güncel Durum: Trafik İle İlgili Önemli Uyarılar

Kara Yollarında Kritik Uyarılar

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları süregelen kesimlerinde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması büyük önem taşıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre; önemli güzergahlardaki çalışmalar sürüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Çalışmaları

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda, Bursa Batı-Karacabey kavşakları arasında, 7-15. kilometrelerinde TEKNOSAB Kavşağı yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun İzmir ve İstanbul istikametlerinde bazı şeritler trafiğe kapatılmış durumda.

Denizli-Serinhisar Yolunda Dikkat

Denizli-Serinhisar yolu üzerindeki 30-33. kilometrelerde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümü üzerinden iki yönlü sağlanmektedir.

Ankara-Kırıkkale Yolunda Kapatmalar

Ankara-Kırıkkale yolunun 14-17. kilometrelerinde, Metin Aytekin Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla, Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı durumda. Ulaşım servis yolundan kontrollü olarak devam ediyor.

Hasdal-Kemerburgaz Yolu Üzerinde Şerit Kapatmaları

Hasdal-Kemerburgaz yolunun Hasdal Metro Durağı mevkiinde, yaya üst geçidi yapım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatleri arasında her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılıyor. Sürücüler diğer şeritlerden geçiş yapabilecekler.

Kırşehir-Kırıkkale ve Diğer Güzergahlardaki Çalışmalar

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleşiyor. Ayrıca, İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolundaki 7-8. kilometrelerdeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanmaktadır.

Trafik İşaretlerine Dikkat Edin

Seydikemer-Söğüt yolunun 3-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 21-23. kilometrelerinde ise toprak işleri ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Zara-İmranlı istikametinden gerçekleştiriliyor.

Adıyaman-Şanlıurfa ve Trabzon-Gümüşhane Yollarındaki Çalışmalar

Adıyaman-Şanlıurfa yolunun 26-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor. Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 18-25. kilometrelerinde, Kürtün Kavşağı, Köprübaşı ile Torul tünellerinin her iki yönündeki tüplerde elektrik ve elektronik sistemleri bakım çalışmaları nedeniyle saat 17.00’ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.

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