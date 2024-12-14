Kara Yollarında Güncel Durum: Trafik İşaretlerine Dikkat Edin

Kara Yollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ederken, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması büyük önem taşıyor.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Şerit Kapatmaları

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda Muallimköy-Altınova kavşaklarında, Osmangazi Köprüsü'ndeki derz bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir ve İstanbul yönlerinde bazı şeritler trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer şeritlerden sağlanmaktadır.

Aydın-Denizli Otoyolu'nda Çalışmalar

Aydın-Denizli Otoyolu'nda, Yenipazar-Nazilli kavşakları 9-11. kilometrelerdeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Denizli istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer şeritlerden gerçekleştirilmektedir.

Kırıkkale-Kırşehir Yolunda Yenileme Çalışmaları

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5-7. kilometrelerinde, üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir istikametinde sağ şerit kapatıldı ve ulaşım, diğer şeritten kontrollü olarak sürdürülmektedir.

Seydikemer-Söğüt Yolunda Dikkat

Seydikemer-Söğüt yolunun 15-17. kilometrelerinde bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tavşanlı-Kütahya Yolunda Trafik Kapatması

Tavşanlı-Kütahya yolunun 61-63. kilometrelerinde, Geven Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla Tavşanlı-Kütahya istikametinde trafik kapatıldı. Ulaşım, Kütahya-Tavşanlı yönünden çift yönlü olarak sağlanmaktadır.

Menfez Yapım Çalışmaları

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 45-46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılmaktadır. Bu bölgedeki sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri önemlidir.

Adıyaman-Şanlıurfa Yolu

Adıyaman-Şanlıurfa yolunun 26-27. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Malatya-Gölbaşı Yolu'nda Çalışmalar

Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ettirilmektedir.

Piraziz-Giresun-Tirebolu Yolunda Yaya Üst Geçidi Çalışmaları

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 67. kilometresindeki yaya üst geçidi çalışmaları neticesinde ulaşım, bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten kontrollü olarak devam etmektedir.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin Yolunda Kontrolsüz Ulaşım

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 23-25. kilometrelerindeki deniz tahribatı nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilmektedir.