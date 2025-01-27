Kara Yollarında Güncel Durum: Trafik İşaretlerine Uyarı

Kara Yollarında Güncel Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Bu kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uyulması büyük önem taşıyor.

Otoyol Çalışmaları

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 7-15. kilometrelerinde TEKNOSAB Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle İzmir ve İstanbul istikametlerinde bazı şeritler trafiğe kapatılacak.

TAG Otoyolu Durumu

TAG Otoyolu'nun Yılankale-Ceyhan kavşakları 2-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım Osmaniye istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Diğer Yollar Üzerindeki Çalışmalar

Didim ayrımı-Milas yolunun 14-18. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

yolunun 14-18. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerden trafik işaretlerine dikkat etmeleri isteniyor.

yolunun 21-22. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerden trafik işaretlerine dikkat etmeleri isteniyor. Tekirdağ-Büyükçekmece yolunun 24-28. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

yolunun 24-28. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Kayseri-Niğde yolunun 35-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım yan yollardan devam ediyor.

yolunun 35-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım yan yollardan devam ediyor. Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 42-44. kilometrelerinde kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

yolunun 42-44. kilometrelerinde kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 60-62. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

yolunun 60-62. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Gümüşhane-Trabzon yolunun 41. kilometresindeki Başar Tüneli'nde derz yenileme çalışması nedeniyle Gümüşhane-Trabzon yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.

Sürücülerden, bu bölgelere dikkat etmeleri ve belirtilen trafik işaretlerine harfiyen uymaları bekleniyor.