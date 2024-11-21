Kara Yollarında Güncel Durum: Trafik Kontrolleri ve Kapalı Kesimler

Kara Yollarında Durum Raporu

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması büyük önem arz ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, bu çerçevede önemli durum güncellemelerini duyurdu.

TEM Otoyolu'ndaki Çalışmalar

TEM Otoyolu'nda, Havsa-Babaeski kavşakları 68-71. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılmakta. Bu nedenle otoyolun Edirne istikametinde kesimler halinde şerit daraltması uygulanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'ndaki Şev Çalışmaları

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 14-15. kilometrelerindeki şev çalışmaları sebebiyle Denizli istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu ve TAG Otoyolu'ndaki Önlemler

Ankara Çevre Otoyolu’nda Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometrelerinde İstanbul istikametindeki kavşak çalışması dolayısıyla ulaşım karşı yönden iki yönlü ve kontrollü olarak devam ediyor. TAG Otoyolu'nda ise Misis-Yılankale kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana-Ceyhan istikametinde trafik kapatıldı ve diğer yönden iki yönlü ulaşım devam ediyor.

Afyonkarahisar-İzmir ve Kayseri-Niğde Yollarındaki Durum

Afyonkarahisar-İzmir devlet yolunun 39. kilometresinde Karahisar Üst Geçit Köprüsü (Özdilek Kavşağı) üzerindeki genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-İzmir yönü trafiğe kapatıldığından sürücüler yan yola yönlendiriliyor. Kayseri-Niğde yolunun 14-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir kısmında iki yönlü sürdürülüyor.

Diğer Önemli Gelişmeler

Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 22-23. kilometrelerinde üst geçit çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ayrıca, Yusufeli-İspir yolunun 13-30. kilometrelerinde 15 tünel ve güzergahtaki drenaj sistemleri temizlik çalışmaları nedeniyle saat 17.30'a kadar tek şeritten kontrollü geçiş gerçekleştirilecek.

Kızılkaya-Korkuteli yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları esnasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sakarya-Bilecik il sınırı-Bozüyük yolunun 20-22. kilometrelerinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sol şeritten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.