Kara Yollarında Güncel Durum: Trafik Uyarıları ve Çalışmalar

Kara Yollarındaki Durum Güncelleniyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam etmekte olup, sürücülerin dikkatli olması ve trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

TEM Otoyolu'nda Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne-Kırklareli yolu 14-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Edirne-İstanbul istikameti trafiğe kapatılmıştır. Bu bölümde ulaşım İstanbul-Edirne istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Aydın-Denizli Otoyolu'nda Kontrol Uygulaması

Aydın-Denizli Otoyolu'nda Köşk-Yenipazar kavşakları 14. kilometresinde şev çalışmaları nedeniyle 21 Aralık'a kadar 12:00-13:00 saatlerinde Aydın ve Denizli istikametlerinde ulaşım kontrollü devam etmektedir.

TAG Otoyolu'ndaki Onarım Çalışmaları

TAG Otoyolu'nda Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştirilmektedir.

Ankara Çevre Otoyolu'nda Kavşak Çalışması

Ankara Çevre Otoyolu'nda Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometrelerinde İstanbul istikametinde kavşak çalışması sebebiyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülmektedir.

Çeşitli Yollarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde (Sızma Mahallesi mevkisi) Konya Çevre Yolu Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Antalya il sınırı-Akseki-İbradı ayrımı yolunun 31-32. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması dolayısıyla 10:00-17:00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif güzergah olarak Cevizli-Derebucak-İbradı yolunu kullanabilir.

Fatsa-Ordu yolunun 13-17. kilometrelerinde Nefise Akçelik Tüneli'nde gizli buzlanma nedeniyle ulaşıma kontrollü izin verilmektedir.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 0-1. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle Hopa-Arhavi istikametinde ulaşım iki yönlü ve kontrollü sağlanmaktadır.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 50-52. kilometrelerinde (Karabük geçişi) orta refüj düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştirilmektedir.

Pınarlar-Eğribel Geçidi-Şebinkarahisar yolunun 32-42. kilometrelerinde kar, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle ulaşım Eğribel tünellerinden sürdürülmektedir.