Kara Yollarında Güncel Durum: Trafik Uyarıları ve Çalışmalar

Kara Yollarında Trafik Durumu ve Çalışmalar

Kara yollarındaki yapım, bakım ve onarım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu süreçte, sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları büyük önem taşıyor.

Güncel Çalışmalar ve Yoğunlaştırmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu’nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarındaki muhtelif kesimlerde her gün 22.00-06.00 saatleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları yapılacaktır.

Ayrıca, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde (Buharkent-1 Kavşağı çıkışı) otoyol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapalıdır. Benzer şekilde, Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. kilometrelerinde de ulaşım, bölünmüş yolların bir kısmından iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Kontrollü Ulaşım Noktaları

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde de devam eden yapım çalışmaları sebebiyle Kırıkkale istikametinde servis yolundan, Ankara istikametinde ise 2 şeritten kontrollü geçiş sağlanmaktadır.

Aydıncık-Silifke yolunun 54-57. kilometrelerinde (Taşucu-Boğsak mevkileri) yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü şekilde gerçekleştirilmektedir.

Diğer Önemli Noktalar

Sinop-Gerze-Samsun yolunun 10. kilometresindeki Demirciköy Tüneli'nde yürütülen bakım çalışmaları nedeniyle, sürücüler Heyyamola Kavşağı'dan eski Sinop yoluna yönlendirilmektedir.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 61. kilometresindeki deniz tahribatı nedeniyle, bölünmüş yolun Tirebolu-Espiye istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Manavgat-Alanya yolunun 39-44. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı sağ yoldan çift yönlü süregeliyor.

Bursa-Karacabey yolunun 7-8. kilometrelerinde ise yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma sadece servis yolundan izin verilmektedir.

Son olarak, Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 21-23. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma devam edilmektedir.

Sürücüler, bu bilgileri dikkate alarak yola çıkmaları ve güzergahlarını planlamaları önerilmektedir.