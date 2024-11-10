Kara Yollarında Güncel Durum: Trafik ve Çalışmalar Hakkında Bilgiler

Kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları, sürücülerin dikkatli olmasını gerektiriyor. Trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, güvenli bir ulaşım için son derece önemli.

Ankara Çevre Otoyolu'nda Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu üzerinde Eskişehir-İncek kavşaklarının 3-6. kilometrelerinde kavşak çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

İzmir Çevre Otoyolu'nda Onarım Çalışmaları

İzmir Çevre Otoyolu'nun 0-2. kilometrelerinde, Limontepe- Narlıdere-Çeşme istikametinde çelik köprü genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarım çalışmaları sebebiyle 22 Kasım'a kadar trafiğe kapatma işlemi uygulanacak. Ulaşım, Konak-Balçova yönünde gerçekleştirilecektir.

Yeşilova-Burdur Yolunda Genişletme Çalışmaları

Yeşilova - Burdur yolunun 0-2. kilometrelerinde, yol genişletme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemlidir.

Afyonkarahisar-İzmir Yolu'nda Onarım

Afyonkarahisar-İzmir yolunun 39. kilometresinde, Karahisar Üstgeçit Köprüsü'nde genleşme derzlerinin onarım çalışması yapılmakta. Bu nedenle Afyonkarahisar-İzmir yönü trafiğe kapatıldı ve ulaşım yan yoldan sağlanmaktadır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları gerekmektedir.

Karasu-Kocaeli Yolu'nda Tek Yönlü Ulaşım

Karasu-Kocaeli yolunun 34-35. kilometrelerinde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek yönden gidiş-geliş izin verilmektedir.

Kahramanmaraş-Göksun Yolunda Güvenlik Önlemleri

Kahramanmaraş-Göksun yolunun 6-10. kilometrelerinde, Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'nde tavan kaplamalarının onarımı dolayısıyla trafik kontrollü bir şekilde verilmektedir.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara Yolunda Çalışmalar

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 52-53. kilometrelerinde, üstyapı yenilemesi ve köprü ile yol genişletme yapım çalışmaları nedeniyle Kahramankazan-Ankara istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmıştır; ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Sakarya-Bilecik Yolunda İkili Trafik

Sakarya-Bilecik İl Sınırı-Bozüyük yolunun 20-22. kilometrelerinde, toprak işleri ve üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı sol şeritten iki yönlü olarak gerçekleşmektedir.

Bölgedeki Diğer Çalışmalar

Kızılkaya-Korkuteli yolunun 0-3. kilometrelerinde, üstyapı, toprak işleri ve sanat yapıları işleri dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem arz ediyor. Ayrıca, Tirebolu-Doğankent yolunun 19-21. kilometrelerinde yol şevi temizlik çalışmaları nedeniyle saat 08.00'den itibaren trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak tek şeritten kontrollü sağlanacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.