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Kara Yollarında Güncel Durum: Ulaşım Zorlukları ve Çalışmalar

Kara yollarındaki yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle ulaşımda zorluklar yaşanıyor. Şehirler arası trafik etkileniyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 08:50
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 08:50
Kara Yollarında Güncel Durum: Ulaşım Zorlukları ve Çalışmalar

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyum sağlamaları önem taşıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne-Kırklareli yolu 14-16. kilometrelerinde yapılan çalışmalar nedeniyle Edirne-İstanbul istikameti trafik akışına kapatılmıştır. Bu nedenle ulaşım İstanbul-Edirne istikametinden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Diğer yandan, Ankara Çevre Otoyolu'ndaki Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometreleri İstanbul yönünde kavşak çalışması dolayısıyla diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam etmekte.

Özellikle Fatsa-Ordu yolu’nun 13-17. kilometrelerinde Nefise Akçelik Tüneli’nde meydana gelen gizli buzlanma nedeniyle ulaşıma kontrollü izin verilmektedir.

Ayrıca, Kayseri-Niğde yolu'nun 14-20. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediliyor.

Adıyaman-Şanlıurfa yolu’nda da 26-27. kilometrelerdeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanmakta.

Trabzon-Maçka yolunun 12-14. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle Maçka-Trabzon yönü trafiğe kapatılmış, diğer istikametten iki yönlü geçişe izin verilmektedir.

Bu durum Manavgat-Alanya yolu’ndaki 2-6. kilometredeki yapım çalışmaları ile de devam etmekte, burada ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Öte yandan, Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolu’ndaki 50-52. kilometrelerde (Karabük geçişi) orta refüj düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin verilmektedir.

Son olarak, Suşehri-Gölova-Altköy yolunun 12-13. kilometrelerinde köprülü kavşak derz çalışmaları dolayısıyla Amasya istikametindeki iki şerit trafikten kapatılmış ve sürücüler kavşak yan yoluna yönlendirilmiştir.

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