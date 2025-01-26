Kara Yollarında Güncel Durum: Ulaşımda Kontrollü Geçişler

Kara Yollarında Durum Güncellemesi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerinde, sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretleri ile işaretçilerine dikkat etmesi büyük önem taşıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, belirli güzergahlarda kontroller sürdürülüyor. Öne çıkan noktalar arasında:

Önemli Güzergahlar ve Çalışmalar

- Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 58-85. kilometreleri ve Emet-Simav yolu 31-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

- Ankara Çevre Otoyolu İstanbul-Kırıkkale istikametinde, Susuz Köprülü Kavşağı çalışmaları dolayısıyla şerit daraltması yapılmakta ve ulaşım kontrollü olarak devam etmektedir.

- Aydın-Denizli Otoyolu 11. kilometresindeki şev çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şeritler trafiğe kapatılmış, ulaşım orta ve sol şeritlerden kontrollü sürdürülmektedir.

- Aksaray-Ortaköy yolu 15-16. ve 20-25. kilometrelerdeki yol çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

- Tokat-Niksar yolunun 30-32. ve Bingöl-Karlıova yolunun 25-28. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeni ile ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

- Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerinden ulaşım servis yolundan yönlendirilmektedir.

- Manavgat-Alanya-Güzelbağ-Gündoğmuş yolunun 40-42. kilometrelerindeki yapım çalışması, sürücülerin trafik işaretlerine uyumunu zorunlu kılmakta.

- Akçaabat-Trabzon ayrımı-Düzköy yolunun 15-17. ve 22-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sürmektedir.

Tüm sürücülerden, trafik kurallarına uymaları ve belirtilen güzergahlardaki işaretleri dikkate almaları önemle rica edilmektedir.