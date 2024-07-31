Kara Yollarında Güncel Durum ve Çalışmalar

Kara Yollarındaki Güncel Durum

Kara yollarında yürütülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları sırasında sürücülerin hızlarını azaltması ve trafik işaretlerine dikkat etmesi gerekiyor.

Önemli Çalışmalar ve Etkileri

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, bazı kritik kesimlerde işlemler devam ediyor:

Anadolu Otoyolu: Bolu Dağı geçişinde Abant-Kaynaşlı kavşakları arasında tünel portalı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım D-100 devlet yoluna aktarılmıştır.

Bolu Dağı geçişinde Abant-Kaynaşlı kavşakları arasında tünel portalı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım D-100 devlet yoluna aktarılmıştır. İzmir Çevre Otoyolu: Otogar Köprülü Kavşağı'nda aydınlatma direklerinin montajı için 5 Ağustos'a kadar belirlenen saatlerde trafiğe kapatmalar yapılacaktır.

Otogar Köprülü Kavşağı'nda aydınlatma direklerinin montajı için 5 Ağustos'a kadar belirlenen saatlerde trafiğe kapatmalar yapılacaktır. TEM Otoyolu: Çerkezköy-Kınalı kavşaklarında, kuzey taşıma yolunda yapılan üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.

Çerkezköy-Kınalı kavşaklarında, kuzey taşıma yolunda yapılan üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. İzmir-Çeşme Otoyolu: Zeytinler Kavşağı sonrası 11-12. kilometrelerde üst yapı yenileme nedeniyle ulaşım sağ şeritten yapılacaktır.

Zeytinler Kavşağı sonrası 11-12. kilometrelerde üst yapı yenileme nedeniyle ulaşım sağ şeritten yapılacaktır. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu: 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde bakım çalışmaları nedeniyle her iki yönde sağ veya sol şeritlerin trafiğe kapatılması söz konusudur.

Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Çalışmalar

Kırklareli-Dereköy yolunun belirli kesimlerinde, Bergama-Soma yolunda ve Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun asfalt yenileme çalışmaları sürmekte. Ayrıca, Trabzon-Torul yolunda da üst yapı hasarı nedeniyle kontrollü geçişler sağlanmaktadır.

Sürücülerin, yol çalışmaları süresince trafik işaretlerine ve işaretçilerine dikkat etmeleri büyük önem taşımaktadır.