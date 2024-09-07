Kara Yollarında Güncel Durum ve Çalışmalar

Kara Yollarında Güncel Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalarda sürücülerin, belirlenen hız limitlerine uyması ve trafik işaretlerine dikkat etmesi hayati önem taşıyor.

Anadolu Otoyolu'ndaki Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan bilgilere göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarında, Bolu Dağı Tüneli dahil olmak üzere 23 kilometre uzunluğundaki kesim, tünel portal yapısının uzatılması ve viyadüklerdeki 4 genleşme derzinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, Abant kavşağından D-100 Devlet Yolu'na yönlendirilerek Kaynaşlı kavşağından tekrar otoyola bağlanmaktadır.

TEM Otoyolu’nda İşlemler

İstanbul istikametinde, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova arasında yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle 21.00-07.00 saatleri arasında güzergah kesimler halinde trafiğe kapatılmakta, alternatif güzergah olarak diğer istikamet kullanılmaktadır.

Ankara Çevre Otoyolu’nda Durum

Kıbrısköy kavşağında 0-2. kilometreler arasında bulunan üst geçit köprüsünün ikileme çalışmaları nedeniyle Gölbaşı istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmıştır. Diğer şeritlerden kontrollü bir şekilde ulaşım sağlanmaktadır. Ayrıca, bugün saat 10.00’da havaalanı istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak, diğer şeritlerden de ulaşım kontrollü olarak devam edecektir.

Muğla-Denizli Yolu Üzerindeki Çalışmalar

Muğla-Denizli yolunun 51-53. kilometrelerinde gerçekleştirilen yol yapım çalışmaları nedeniyle, ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden her iki yönde sürdürülmektedir.

Aydıncık-Silifke Yolunda İşlemler

Aydıncık-Silifke yolunun 20-27. kilometreleri arasında (Büyükeceli-Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak devam etmektedir.

Çeltikçi-Antalya Yolundaki Durum

Çeltikçi-Antalya yolunun 27-32. kilometrelerinde bulunan yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönde sağlanmaktadır.

Zonguldak-Devrek Ayrımı ve Sivas-Zara Yolunda Çalışmalar

Zonguldak-Devrek ayrımı-Çaycuma yolunun 0-8. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama, Sivas-Zara yolunun 11-16. kilometrelerinde ise bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekmektedir.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı Yolu Üzerinde Çalışmalar

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 20-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Tavşanlı-Harmancık istikametinden iki yönlü olarak devam etmektedir.

Trabzon-Rize Yolundaki Durum

Trabzon-Rize yolunun 33. kilometresinde (Sürmene ilçesi, Yemişli Mahallesi mevkisi) yaya üstgeçidi altyapı çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şerit üzerinden ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.