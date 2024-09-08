Kara Yollarında Güncel Durum ve Çalışmalar

Yol Durumları ve Trafik Bilgisi

Kara yollarında yürütülen yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam etmesi nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemlidir.

Kuzey Marmara Otoyolu Çalışmaları

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Marmara Otoyolu’nda Sevindikli-İzmit kavşakları noktasında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, bant aktarımı yapılmakta ve trafik akışı güney taşıma yolundan iki yönlü sağlanmaktadır.

Ankara'da Otoyol Çalışmaları

Öte yandan, Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolu’nun 45-47. kilometrelerinde (Akıncılar Köprülü Kavşağı) yürütülen çalışmalar nedeniyle, bölünmüş yolun her iki yönü trafiğe kapatılmıştır. Bu durumda sürücüler servis yollarına yönlendirilmektedir.

Çanakkale-İzmir Yolu Durumu

Ayrıca, Çanakkale-İzmir yolunun 27. kilometresinde, Petkim Köprülü Kavşağındaki yapım çalışmaları nedeniyle, bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü trafiğe kapatılarak ulaşım, İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü olarak kontrollü bir şekilde sürdürülmektedir.

Diğer Yol Çalışmaları

Kemer ayrımı-Burdur yolu : 5-19. kilometreler arası yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü.

: 5-19. kilometreler arası yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü. Gaziantep çevre yolu : Burç mevkisi'nde alt geçit köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü.

: Burç mevkisi'nde alt geçit köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü. Of-Çaykara yolu : 10-26. kilometreler arasında tek şeritten kontrollü ulaşım sağlanıyor.

: 10-26. kilometreler arasında tek şeritten kontrollü ulaşım sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolu : 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

: 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolu : 22-24. kilometreler arasında asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla iki yönlü trafik akışı sağlanıyor.

: 22-24. kilometreler arasında asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla iki yönlü trafik akışı sağlanıyor. Suluova-Amasya yolu : 28-39. kilometrelerindeki tünel çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sürdürülüyor.

: 28-39. kilometrelerindeki tünel çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sürdürülüyor. Nevşehir-Aksaray yolu: 30-42. kilometrelerdeki yapım çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü trafik izni veriliyor.

Sürücüler, yol durumunu dikkate alarak seyahat etmeleri konusunda dikkatli olmalıdır.