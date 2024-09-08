Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kara Yollarında Güncel Durum ve Çalışmalar

Karakollarındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışında değişiklikler gözlemleniyor.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 08:48
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 08:48
Kara Yollarında Güncel Durum ve Çalışmalar

Yol Durumları ve Trafik Bilgisi

Kara yollarında yürütülen yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam etmesi nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemlidir.

Kuzey Marmara Otoyolu Çalışmaları

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Marmara Otoyolu’nda Sevindikli-İzmit kavşakları noktasında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, bant aktarımı yapılmakta ve trafik akışı güney taşıma yolundan iki yönlü sağlanmaktadır.

Ankara'da Otoyol Çalışmaları

Öte yandan, Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolu’nun 45-47. kilometrelerinde (Akıncılar Köprülü Kavşağı) yürütülen çalışmalar nedeniyle, bölünmüş yolun her iki yönü trafiğe kapatılmıştır. Bu durumda sürücüler servis yollarına yönlendirilmektedir.

Çanakkale-İzmir Yolu Durumu

Ayrıca, Çanakkale-İzmir yolunun 27. kilometresinde, Petkim Köprülü Kavşağındaki yapım çalışmaları nedeniyle, bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü trafiğe kapatılarak ulaşım, İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü olarak kontrollü bir şekilde sürdürülmektedir.

Diğer Yol Çalışmaları

  • Kemer ayrımı-Burdur yolu: 5-19. kilometreler arası yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü.
  • Gaziantep çevre yolu: Burç mevkisi'nde alt geçit köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü.
  • Of-Çaykara yolu: 10-26. kilometreler arasında tek şeritten kontrollü ulaşım sağlanıyor.
  • Malatya-Gölbaşı yolu: 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.
  • Bursa-İnegöl-Bozüyük yolu: 22-24. kilometreler arasında asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla iki yönlü trafik akışı sağlanıyor.
  • Suluova-Amasya yolu: 28-39. kilometrelerindeki tünel çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sürdürülüyor.
  • Nevşehir-Aksaray yolu: 30-42. kilometrelerdeki yapım çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü trafik izni veriliyor.

Sürücüler, yol durumunu dikkate alarak seyahat etmeleri konusunda dikkatli olmalıdır.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

MEB 120 Bin Personel Alımı Yapıyor: İşte Şehir Dağılımı ve Başvuru Detayları

Rekabet tavan yapınca emeklinin yüzü güldü! Emekliye ek 24 bin TL ödeme

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar