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Kara Yollarında Güncel Durum ve Çalışmalar

Kara yollarında bakım, onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle çeşitli güzergahlarda trafik etkileniyor. Sürücülere dikkatli olmaları öneriliyor.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 09:23
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 09:23
Kara Yollarında Güncel Durum ve Çalışmalar

Kara Yolları Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme

Kara yollarında yürütülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları büyük bir önem taşıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nda Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir Çevre Otoyolu'ndaki Bornova Viyadüğü ile İzeltaş Köprüsü arası, orta refüjdeki çift konsol aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışmaları nedeniyle 23 Eylül - 7 Ekim tarihleri arasında 23:00-05:00 saatlerinde her iki istikamette sol ve orta şeritler trafiğe kapatılacak.

TAG Otoyolu Güncellemeleri

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşakları arasında bulunan 12-17. kilometrelerde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılmakta, bu nedenle ulaşım Osmaniye istikametinden çift yönlü sağlanmaktadır.

İstanbul-Şile Yolu Çalışmaları

İstanbul-Şile yolu'nun 52-53. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları yapılmakta olup, İstanbul istikameti sağ şerit trafiğe kapatılmış ve ulaşım tek şeritten devam etmektedir.

Adapazarı-Mekece Yolundaki Durum

Adapazarı-Mekece yolu'nun 39-41. kilometreleri arasında bakım onarım çalışmaları nedeniyle yol tek yönlü trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, sol taşıma üzerinden gidiş-geliş olarak sağlanacaktır.

Kırıkkale-Kırşehir Yolunda Onarım Çalışmaları

Kırıkkale-Kırşehir yolu'nun 22-24. kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatılmış olup, ulaşım Kırşehir-Kırıkkale istikametinden çift yönlü olarak gerçekleştirilmektedir.

Hopa-Borçka Yolunda Dere Taşkını

Hopa-Borçka yolu'nun 1. kilometresinde aşırı yağışlar sonrasında yaşanan dere taşkını nedeniyle, Borçka yönündeki bölünmüş yol trafiğe kapandı. Ulaşım servislere kontrollü olarak devam etmektedir.

Artvin-Erzurum Yolunda Aydınlatma Çalışmaları

Artvin-Erzurum yolu'nun 41-55. kilometreleri arasında 12 tünel ile yaklaşım alanlarında aydınlatma ve kamera sistemleri bakım onarım çalışmaları yapılacak olup, bu çalışmalar 5 gün boyunca 08:00-17:30 saatlerinde ulaşımın tek şeridden kontrollü sağlanacağı anlamına geliyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı Yolunda Çalışmalar

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolu'nun 15-17. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları yürütülürken, Dursunbey-Harmancık istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, Harmancık-Dursunbey istikametinden çift yönlü gerçekleştirilmekte.

Ermenek-Mut Yolunda Dikkat!

Ermenek-Mut yolu'nun 10-30. kilometreleri arasında süre gelen yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine özen göstermeleri gerekmektedir.

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