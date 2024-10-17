Kara Yollarında Güncel Durum ve Çalışmalar

Kara Yollarında Güncel Çalışmalar

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülere bazı uyarılar yapıldı. Belirtilen bölgelerde hız sınırına uyulması ve trafik işaretlerine dikkat edilmesi önemlidir.

İzmir-Çeşme Otoyolu'ndaki Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgilere göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun İzmir istikameti 0-1. kilometrelerinde, Güzelbahçe Gişeleri bölgesinde Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle 25 Ekim tarihine kadar bu bölgedeki trafik bant aktarımı yöntemi ile sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nda Kapalı Alanlar

Anadolu Otoyolu'nun 3-5. kilometreleri arasındaki köprü çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım şu anda yalnızca Ankara istikametinden iki yönlü olarak devam etmektedir.

Ankara Çevre Otoyolu'ndaki İkileme Çalışması

Ankara Çevre Otoyolu'nda İvedik-Etlik kavşakları arasındaki 2-4. kilometrede, Samsun istikametindeki üst geçit köprüsü ikileme çalışmaları nedeniyle trafik diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştirilmektedir.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Bakım Çalışmaları

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda Susurluk-Balıkesir Kuzey kavşakları arasındaki 7-14. kilometrelerde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette bant aktarımı yapılarak gidiş-geliş sağlanmaktadır.

İzmir Çevre Otoyolu Aydınlatma İşlemleri

İzmir Çevre Otoyolu'nda 4-6. kilometrelerinde (Pınarbaşı Kavşağı ile otoyol ayrımı arası) aydınlatma direklerinin demontaj ve montaj işlemleri sebebiyle 23.00-05.00 saatleri arasında sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak sağ şeritlerden geçiş sağlanmaktadır.

Didim-Milas Yolunda Üstyapı Yenileme

Didim ayrımı-Milas yolunun 7-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Sivas-Kangal ve Kızılkaya-Korkuteli Yollarındaki Çalışmalar

Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 61-66 ve Kızılkaya-Korkuteli yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri önemle tavsiye edilmektedir.

Zonguldak-Devrek-Mengen Yolu Menfez Çalışmaları

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 53-54. kilometrelerinde (Devrek şehir geçişi) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen menfez çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak yapılmaktadır.

Hopa-Borçka-Artvin Yolundaki Temizlik Çalışmaları

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-64. kilometrelerindeki 10 tünel ve güzergahlarında sürdürülen temizlik çalışmaları nedeni ile 08.00-17.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam etmektedir.