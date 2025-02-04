Kara Yollarında Güncel Durum ve Çalışmalar

Kara Yollarında Yol Durumu

Kara yollarındaki yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ederken, sürücülerin trafik işareti ve işaretçilerine uyum göstermesi önem arz ediyor.

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Muallimköy-Altınova kavşaklarında, Osmangazi Köprüsü'ndeki derz bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir ve İstanbul yönlerinde bazı şeritler trafiğe kapatılıyor. Çalışmaların 15 Mart'a kadar sürmesi planlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'ndaki Çalışmalar

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde şev destekleme çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde emniyet şeridi ve sağ şerit kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritlerden sağlanıyor.

Kırşehir-Kırıkkale Yolu

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Ankara-Kahramankazan Yolu

Ankara-Kahramankazan yolunun 45. kilometresindeki Akıncılar Köprülü Kavşağı'ndaki çalışmalar sebebiyle kavşak kolları trafiğe kapatıldı. Sürücülerin, Ankara yönünden gelen araçların Otoyol ve TUSAŞ yönüne gitmesi için Veterinerlik Köprülü Kavşağı veya Bitik Alt Geçidi'ni, Kahramankazan yönünden gelen araçların ise Saray, Keresteciler veya Susuz kavşaklarını kullanması öneriliyor.

Diğer Yol Durumları

Tokat-Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzim çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 21-23. kilometrelerinde gerçekleştirilen toprak işleri ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım Zara-İmranlı istikametinden sağlanıyor.

Bursa-Orhaneli yolunun 78-82. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışına kontrollü izin veriliyor. Trabzon-Maçka yolunun 12-14. kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Maçka-Trabzon yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Son olarak, Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-20. kilometrelerinde Yeşilovacık T-1 Tüneli Girişi-Kavşak 1 bölgesinde patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karakoçan-Çan yolundaki 39-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.