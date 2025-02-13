Kara Yollarında Güncel Durum ve Çalışmalar 2023

Kara Yollarında Güncel Durum

Kara yollarında yürütülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin dikkatli olması ve trafik işaretlerine uyması gerektiği bildirildi.

Önemli Projeler ve Kesintiler

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Muallimköy-Altınova kavşaklarında Osmangazi Köprüsü'nde derz bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun İzmir ve İstanbul yönlerinde bazı şeritler trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

İzmir Aydın Otoyolu'nun 92-96. kilometrelerinde, Aydın-İzmir istikameti yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu alanda trafik akışı diğer yönden gidiş-geliş olarak sürdürülüyor.

Öte yandan, Ankara Çevre Otoyolu İstanbul-Kırıkkale istikametinde Susuz Köprülü Kavşağı'nda şerit daraltması uygulandı.

TAG Otoyolu'nun Yılankale-Ceyhan kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Konya-Karaman-Ereğli çevre yolunun 13-14. kilometrelerinde, Kadınhanı Köprülü Kavşağı'nda bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çumra-Karaman yönüne gidecek sürücülerin servis yolunu kullanmaları gerekiyor.

Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 22-23. kilometrelerinde yürütülen üst geçit çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Adıyaman-Şanlıurfa yolunun 26-27. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Gümüşhane-Trabzon yolunun 41. kilometresindeki Başar Tüneli'nde derz yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Gümüşhane-Trabzon yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunda, 7-8. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Son olarak, Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 13-17. kilometrelerinde yapılan çalışmalara bağlı olarak ulaşım, Dursunbey-Harmancık istikametinden iki yönlü devam ediyor.