Kara Yollarında Güncel Durum ve Trafik Tedbirleri

Kara yollarındaki yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik tedbirleri alındı. Sürücüler alternatif güzergahları tercih etmeli.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 08:39
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 08:39
Kara Yollarında Güncel Durum ve Trafik Tedbirleri

Kara Yollarında Durum Raporu

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ederken, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması sürücüler için hayati önem taşıyor.

Ağır Taşıtlara Sınırlama

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yol durumu bültenine göre, cuma günü başlayan yasak çerçevesinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara’yı kapsayan bölgelerdeki D-100 ve D-750 devlet yollarıyla TEM ve Kuzey Marmara otoyollarında kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların kullanmalarına izin verilmemektedir. Uygulama, bugün saat 13.00'e kadar devam edecek olup, sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekmektedir.

Önemli Yol Çalışmaları

Hasdal-Kemerburgaz yolunun Hasdal Metro Durağı mevkisinde yaya üst geçidi çalışması nedeniyle 22.00-06.00 saatleri arasında her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatılacak ve ulaşım diğer şeritlerden sağlanacaktır.

Aydın-Denizli Otoyolu’nun 0-4. kilometrelerindeki şev destekleme çalışmaları nedeni ile Denizli istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritlerden devam edecektir.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan istikametinde sürücüler servis yoluna yönlendirilmektedir.

Kırklareli-Çerkezköy yolunun 27-29. kilometrelerinde Halkalı-Kapıkule Demir Yolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Balıkesir-Dursunbey yolunun 50-64 ve Osmaniye-Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin verilmektedir.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 61. kilometresindeki deniz tahribatı dolayısıyla ulaşım Tirebolu-Espiye istikametinde tek şeritten kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşımaktadır.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

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