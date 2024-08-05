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Kara Yollarında Güncel Durum ve Trafik Uyarıları

Yol yapım ve onarım çalışmalarında sürücüler için dikkat edilmesi gereken güncel trafik durumu.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 08:33
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 08:33
Kara Yollarında Güncel Durum ve Trafik Uyarıları

Kara Yollarında Güncel Durum

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, ülke genelindeki bazı kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları devam etmektedir. Sürücülerin güvenliği için belirlenen trafik işaretlerine ve işaretçilerine uymaları son derece önemlidir.

Anadolu Otoyolu'nda Çalışmalar

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Bolu Doğu kavşakları arasında 20-22. kilometrelerde üstyapı onarım çalışmaları yapılmaktadır. Bu sebeple otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapatılmış olup, ulaşım diğer yön üzerinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda Durum

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı bölgesindeki 1-5. kilometreler arasında da üstyapı onarım çalışmaları sürmektedir. Adana yönü trafiğe kapatılmış, ulaşım Gaziantep yönünden iki yönlü devam etmektedir.

Diğer Otoyol Çalışmaları

  • Anadolu Otoyolu, Abant-Kaynaşlı kavşaklarında tünel portal yapısı uzatılması ve viyadüklerde yenileme çalışmaları yapılmakta. Sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilmektedir.
  • Tekirdağ-Büyükçekmece yolunun 24-28. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapalıdır.
  • Salihli-Kula-Uşak yolu üzerindeki 33-38, Nevşehir-Ürgüp yolundaki 20-25 ve Diyarbakır-Silvan yolundaki 40-45. kilometrelerde yapım çalışmaları devam etmektedir.

Diğer Yol Durumları

Vezirköprü-Havza yolunun 4-7. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Ayrıca, Söğüt-Korkuteli yolundaki 2-6. kilometrelerdeki muhtelif kesimlerde yapım çalışmaları sürmekte, sürücülerin dikkatli olmaları önem arz etmektedir.

Tirebolu-Doğankent yolunun 10-32. kilometrelerinde ise şev temizliği yapılmaktadır. Bu bölgedeki yol, saat 18.00'a kadar kısa süreli kapalı olacak, ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecektir.

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