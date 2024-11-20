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Kara Yollarında Güncel Durum ve Trafik Uyarıları

Karayollarındaki inşaat ve bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerden dikkatli olmaları isteniyor. Otoyol ve yolların durumu hakkında güncel bilgileri okuyun.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 08:41
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 08:41
Kara Yollarında Güncel Durum ve Trafik Uyarıları

Kara Yollarında Güncel Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ederken, sürücülerden yavaş gitmeleri ve trafik işaret ve işaretçilerine uymaları isteniyor.

Önemli Otoyol Çalışmaları

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun Köşk-Yenipazar kavşakları 0-15. kilometrelerinde şev çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda, 31 Aralık'a kadar otoyolun Denizli istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten devam edecektir.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı gerçekleştirilmekte, ulaşıma kontrollü izin verilmektedir.

Diğer Yol Çalışmaları

Kırıkkale-Kırşehir yolu 1-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış, ulaşım diğer şeritten kontrollü sürdürülmektedir.

Kaş-Kalkan yolu 43-45. kilometrelerinde yapım, Hasdal-Subaşı yolunun muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo tesisi ve üstyapı yenileme çalışmaları yapılmaktadır. Sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle rica edilmektedir.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışması dolayısıyla şerit daraltması yapılmakta, ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolu'nun 53-54. kilometrelerinde (Devrek şehir geçişi) menfez çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam etmektedir.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolu 16-22. kilometrelerinde üstyapı onarım ve 49-51. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemlidir.

Batman-Hasankeyf-Midyat yolu 9-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları gereğince her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatılmış, ulaşım sol şeritlerden sürdürülmektedir.

Giresun-Espiye ayrımı-Dereli yolunun 10. kilometresinde Duroğlu Tüneli'nin iki yönündeki tüplerinde elektrik ve elektronik sistemlerin bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecektir.

Sürücülerin geçiş kısıtlamalarına ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri hayati öneme sahiptir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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