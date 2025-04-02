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Kara Yollarında Güncel Durum ve Trafik Uyarıları

Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüler dikkatli olmalı, trafik işaretlerine uymalı.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 08:25
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 08:25
Kara Yollarında Güncel Durum ve Trafik Uyarıları

Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları hızla devam ediyor. Bu süreçte özellikle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri büyük önem taşıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, Denizli-Çardak yolunun 8-10. kilometrelerinde çeşitli seviyelerdeki kavşak çalışmaları nedeniyle taşıt trafiği her iki yönde servis yollarından sağlanıyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresinde ise bir heyelan meydana geldi. Bu nedenle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatıldı ve ulaşım, Yeniçağa-Mengen yönünde iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometreleri (Sızma Mahallesi mevkisi) boyunca Konya Çevre Yolu Köprülü Kavşağı inşaatı nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri öneriliyor.

Ordu-Topçam yolunun 50-53. kilometrelerindeki yapım çalışmaları ve Antalya-Burdur yolunun 37-38. kilometrelerinde tırmanma şeridindeki oturma nedeniyle şerit daraltması uygulanıyor ve ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 9-11. kilometrelerinde meydana gelen bir heyelan nedeniyle ulaşım, aynı yöndeki servis yolundan kontrollü olarak devam ediyor. Ayrıca, Kars-Ardahan yolunun 50. kilometresindeki üstyapı onarım çalışmaları, ulaşımı kontrollü bir şekilde sürdürmeyi gerektiriyor.

Bingöl-Genç-Diyarbakır yolunun 18-32. kilometrelerinde de muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları sonucunda ulaşım, kontrollü gerçekleştiriliyor. Kayseri-Niğde yolunun 7-13. kilometrelerinde ise yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Sürücülerimizin güvenliği için yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları önemle tavsiye edilir.

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