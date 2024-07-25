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Kara Yollarında Güncel Durum ve Ulaşım Bilgileri

Kara yollarında yapım ve onarım çalışmaları devam etmekte. Sürücüler trafikte dikkatli olmalı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 08:50
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 08:50
Kara Yollarında Güncel Durum ve Ulaşım Bilgileri

Kara Yollarında İş Yapım Durumu

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürerken, sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyması büyük önem taşıyor.

Önemli Güzergahlar ve Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre:
  • Anadolu Otoyolu: Şekerpınar Kavşağı ile Orhanlı Kavşağı arasında, güney yolda 26-29. kilometrelerde, her gün 22:00-06:00 saatleri arasında üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor.
  • Aydın-Denizli Otoyolu: Kuyucak Kavşağı ile Buharkent Kavşağı arasındaki 16-20. kilometrelerde bakım çalışmaları nedeniyle sağ ve orta şeritler kapatıldı, ulaşım sol şeritten sağlanıyor.
  • Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu: Bahçe Kavşağı ile Nurdağı Kavşağı kesiminde 1-5. kilometrelerinde Adana istikametinde trafiğe kapatıldı, ulaşım Gaziantep yönünden kontrollü devam ediyor.
  • Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara Yolu: 52. kilometredeki bağlantı kolu yolu yapım çalışmaları sebebiyle kapatıldı. Sürücüler Dempa Alt Geçidi'nden dönüş yaparak otoyola girebiliyor.
  • Isparta-Ağlasun Yolu: 19. kilometresinde hidrolik sanat yapısı çalışmaları nedeniyle Ağlasun gidiş yönü kapatıldı, ulaşım diğer yönden iki yönlü olarak sürüyor.
  • Adapazarı-Bilecik Yolu: 13-16. kilometrelerinde elektromekanik sistemleri çalışmaları yürütülmekte. Yol, servis yolundan geçirilmektedir.
  • Hopa-Borçka-Artvin Yolu: 25-36. kilometrelerde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlanmaktadır.
  • Kayseri-Şarkışla Yolu: 14-17. kilometrelerinde sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi gerekiyor.
  • Elazığ-Diyarbakır Yolu: 51-53. kilometreleri arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir bölümden iki yönlü olarak sürmektedir.
  • Ordu-Ulubey-Gölköy Yolu: 19. kilometrede heyelan çalışmaları nedeniyle yalnızca tek şeritten kontrollü geçiş yapılmaktadır.

Sürücüler, yukarıda belirtilen alanlarda seyir halindeyken trafik işaret ve işaretçilerine azami dikkat göstermelidir.

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