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Kara Yollarında Güncel Durum ve Ulaşım Bilgileri

Karayollarındaki inşaat ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücüler dikkatli olmalı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 08:21
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 08:21
Kara Yollarında Güncel Durum ve Ulaşım Bilgileri

Kara Yollarındaki Çalışmalar Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

TAG Otoyolu'nda Yenileme Çalışmaları

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nda Osmaniye Batı-Toprakkale kavşakları arasında 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılmakta. Bu bölgede ulaşım Gaziantep yönünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Ayrıca, Toprakkale Gişesi'nin giriş-çıkış kavşak kolları da bu çalışmalar sebebiyle trafiğe kapatılmıştır.

Anadolu Otoyolu'nda Değişiklikler

Anadolu Otoyolu'nda, Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı geçişi) İstanbul istikametinde tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerdeki genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılmaktadır. Bu sebeple sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilmiş olup, Kaynaşlı Kavşağı'ndan otoyola yeniden giriş yapabilmektedir.

Diğer Kara Yolu Çalışmaları

  • Muğla-Denizli yolunun 56-61. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak devam ediyor.
  • Adapazarı-Pamukova yolunun 11-13. kilometrelerinde (Akçay mevkisi) asfaltlama çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir parçasından iki yönlü sürdürülüyor.
  • Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan yönünde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
  • Balıkesir-Susurluk yolunun 55-59. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü devam ediyor.
  • Söğüt-Korkuteli yolunun 0-23. kilometrelerinde çeşitli üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelidir.
  • Yozgat-Yerköy yolunun 38-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü sağlanmaktadır.
  • Diyarbakır-Bismil-Batman yolunda 12-18. kilometre aralığında yapım çalışmaları sürmekte ve ulaşım, bölünmüş yolun sol şeridinden iki yönlü devam etmektedir.
  • Trabzon-Rize yolunun 33. kilometresinde yaya üst geçidi inşaatı nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sürdürülmektedir.

Sürücülerin bu bölgelerde dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları hayati önem taşımaktadır.

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