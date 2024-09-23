Kara Yollarında Güncel Durum ve Ulaşım Bilgileri

Kara Yollarında Güncel Durum

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu sebeple, sürücülerin hızlarını azaltmaları ve trafik işaretlerine uymaları önemli.

TAG Otoyolu'ndaki Uygulamalar

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, TAG Otoyolu’nda Gaziantep Batı ile Narlı kavşakları arasındaki 1-5. kilometrelerde yapım çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikametinde bant aktarımı yapılmakta ve ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'ndaki Çalışmalar

Gemlik Serbest Bölge ile Gemlik kavşakları arasındaki 0-3. kilometrelerde, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştirilmektedir.

İzmir Çeşme Otoyolu'nda Sürücülerin Dikkatine

İzmir yönünde, Çeşme Otoyolu'nun 2-12. kilometrelerinde Serbest Geçiş Sistemi altyapı işleri kapsamında Güzelbahçe Gişeleri bölgesinde bant aktarımı yapılmakta, gidiş-dönüş ulaşımı devam etmektedir.

Adapazarı-Mekece Yolunda Durum

Adapazarı-Mekece yolunun 15-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılmıştır; ulaşım diğer şeritlerden sağlanmaktadır.

Diğer Yol Durumları

Söğüt-Korkuteli yolunun 11-33. kilometrelerinde sathi kaplama, Divriği-Arapgir yolunun 19-21. kilometrelerinde yapım, Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 16-22. kilometrelerinde üstyapı ve 49-51. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi gerekiyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 7-8. kilometrelerinde (Hurdalık Kavşağı Kırıkkale yönü) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Kırşehir-Kırıkkale istikametindeki trafik kapatıldı, ulaşıma Kırıkkale-Kırşehir yönünden iki yönlü izin verilmektedir.

Hopa-Borçka yolunun 1. kilometresinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen dere taşkını dolayısıyla Borçka-Hopa yönü trafiğe kapatılmış, sürücüler servis yoluna yönlendirilmektedir.

Ağrı-Kağızman yolunun 34-37. ve 44-47. kilometrelerinde yapım ve heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.