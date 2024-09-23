DOLAR
34,14 -0,13%
EURO
38,13 0,01%
ALTIN
2.883,61 -0,32%
BITCOIN
2.175.403,08 -0,89%

Kara Yollarında Güncel Durum ve Ulaşım Bilgileri

Kara yollarındaki yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle sürücüler dikkatli olmalı. Ulaşımda değişiklikler mevcut.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 08:29
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 08:29
Kara Yollarında Güncel Durum ve Ulaşım Bilgileri

Kara Yollarında Güncel Durum

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu sebeple, sürücülerin hızlarını azaltmaları ve trafik işaretlerine uymaları önemli.

TAG Otoyolu'ndaki Uygulamalar

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, TAG Otoyolu’nda Gaziantep Batı ile Narlı kavşakları arasındaki 1-5. kilometrelerde yapım çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikametinde bant aktarımı yapılmakta ve ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'ndaki Çalışmalar

Gemlik Serbest Bölge ile Gemlik kavşakları arasındaki 0-3. kilometrelerde, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştirilmektedir.

İzmir Çeşme Otoyolu'nda Sürücülerin Dikkatine

İzmir yönünde, Çeşme Otoyolu'nun 2-12. kilometrelerinde Serbest Geçiş Sistemi altyapı işleri kapsamında Güzelbahçe Gişeleri bölgesinde bant aktarımı yapılmakta, gidiş-dönüş ulaşımı devam etmektedir.

Adapazarı-Mekece Yolunda Durum

Adapazarı-Mekece yolunun 15-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılmıştır; ulaşım diğer şeritlerden sağlanmaktadır.

Diğer Yol Durumları

Söğüt-Korkuteli yolunun 11-33. kilometrelerinde sathi kaplama, Divriği-Arapgir yolunun 19-21. kilometrelerinde yapım, Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 16-22. kilometrelerinde üstyapı ve 49-51. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi gerekiyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 7-8. kilometrelerinde (Hurdalık Kavşağı Kırıkkale yönü) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Kırşehir-Kırıkkale istikametindeki trafik kapatıldı, ulaşıma Kırıkkale-Kırşehir yönünden iki yönlü izin verilmektedir.

Hopa-Borçka yolunun 1. kilometresinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen dere taşkını dolayısıyla Borçka-Hopa yönü trafiğe kapatılmış, sürücüler servis yoluna yönlendirilmektedir.

Ağrı-Kağızman yolunun 34-37. ve 44-47. kilometrelerinde yapım ve heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

İnce Çerçeveli Tasarımı ve Güçlü Özellikleriyle Marka Bombayı Patlattı: iPhone 16 Pro'nun Android Modeli Çıkıyor

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündemde Öne Çıkanlar: 23 Eylül 2024'te Yapılacak Faaliyetler
2
Bursa'da Eğitim Uçağı Düştü: İki Pilot Hayatını Kaybetti
3
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Artıyor
4
Bolu Dağı'nda Sağanak Yağmur Ulaşımı Zorlaştırdı
5
Narkoçelik-40 Operasyonunda 4 Ton Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
6
İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Haftaya Başlarken
7
Edirne'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

2024 Yılının En İyi Sedan Modelleri Belli Oldu! Sürüş Keyfi ve Konfor Sunan 15 Model

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı

iPhone 16 Pro Max 256 GB Modelinde Büyük İndirim! Fiyat 122.800 TL’den 99.999 TL’ye Düştü

MEB, Ên Az 32 Bin 456 TL Maaş ile 30 Bin Ek Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

İnce Çerçeveli Tasarımı ve Güçlü Özellikleriyle Marka Bombayı Patlattı: iPhone 16 Pro'nun Android Modeli Çıkıyor

BYD Denza Z9 GT Yeni Modeli Rekor Kırdı: 1 Milyon 600 TL'ye Satılan Araç 36 Saatte 5000 Satışla Otomotiv Dünyasını Salladı

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları