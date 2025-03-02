Kara Yollarında Güncel Durum ve Ulaşım Bilgileri

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ederken, sürücülerin hız limitine dikkat etmesi ve trafik işaretlerine uyması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, özellikle birçok bölgede ulaşıma kapalı yollar ve kontrollü geçişler bulunuyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda Kapalı Yollar

İzmir-Aydın Otoyolu'nda, Aydın-Muğla devlet yoluyla bağlantıyı sağlayan kollar, üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır. Bu bölgede trafik akışı, Aydın şehir merkezinden sağlanmaktadır.

TAG Otoyolu ve Torbalı-Ödemiş Yolundaki Çalışmalar

TAG Otoyolu'nun Yılankale-Ceyhan kavşakları 4-10. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları devam ederken, Torbalı-Ödemiş yolu'nun 52-60. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmekte.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara Yolunda Ulaşım

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Ankara-Kahramankazan istikametinde servis yolundan sürdürülüyor.

Burdur-Antalya Yolunda Dikkat!

Burdur-Antalya yolunun 44-45. kilometrelerinde süren köprülü kavşak ve yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemli.

Diğer Hizmetler ve Ulaşım Güzergahları

Kınalı-Büyükçekmece yolu'nun 27-32. kilometrelerinde üstyapı yenileme, Diyarbakır-Silvan yolu'nun 60-62. kilometrelerinde ise yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 42-44. kilometrelerinde kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Ayrıca, Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 13-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Dursunbey-Harmancık istikametinden iki yönlü sürmektedir.

Heyelan ve Trafik Durumu

Arhavi-Hopa-Sarp yolunda meydana gelen heyelan sebebiyle, Sarp 1 Tüneli girişindeki yol trafiğe kapandı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak devam etmektedir.