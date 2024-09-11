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Kara Yollarında Güncel Durum ve Ulaşım Uyarıları

Kara yollarında bakım, onarım ve yapım çalışmaları sebebiyle trafik durumunu gözden geçirin.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 08:17
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 08:17
Kara Yollarında Güncel Durum ve Ulaşım Uyarıları

Kara Yollarında Durum Raporu

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam etmekte. Bu nedenle sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine dikkat etmesi gerekiyor.

Ana Yol Çalışmaları

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nda Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları yapılmakta. Bu sebeple her gün 21.00-07.00 saatleri arasında otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılacak, ulaşım diğer istikametten sağlanacaktır.

TAG Otoyolu Çalışmaları

TAG Otoyolu'nda Osmaniye-Düziçi kavşakları arasındaki 12-17. kilometrelerde yapım çalışmaları dolayısıyla şerit aktarımı yapılmakta. Bu alan Osmaniye yönünden iki yönlü geçişe açıktır.

Diğer Yol Çalışmaları

  • Ankara-Konya Yolu: 0-1. kilometrelerde drenaj çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü yürütülmekte.
  • Denizli-Serinhisar Yolu: 22-27. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak devam ediyor.
  • Nevşehir-Ürgüp Yolu: 12-13. kilometrelerde şerit daraltması ile kontrol altında ulaşım sürdürülüyor.
  • Korkuteli-Elmalı Yolu: 28-29. kilometrelerde patlatmalı kazı çalışmaları dolayısıyla 10.00-17.00 saatleri arasında trafiğe kapatılmakta.
  • Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı Yolu: 20-25. kilometrelerde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Tavşanlı'dan Harmancık istikametine çift yönlü devam ediyor.
  • Altköy-Refahiye-Erzincan Yolu: 4-6. kilometrelerdeki yapım çalışmaları için sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyum sağlaması önemlidir.
  • Malatya-Gölbaşı Yolu: 2-4. kilometrelerde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendirilmekte.
  • Trabzon-Gümüşhane Yolu: 27. kilometredeki Harşit-5 Köprüsü'nde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım yine tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Sürücülerin, yol çalışmaları nedeniyle belirtilen saatlerde ve bölgelerde dikkatli olmaları önerilmektedir.

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