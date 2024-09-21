Kara Yollarında Güncel Durum ve Uyarılar

Kara Yollarında Durum ve Uyarılar

Kara yollarındaki yapım, bakım ve onarım çalışmaları süregeldiği için sürücülerin hızlarını azaltmaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekir.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait olan yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu ve bağlantı yollarının 6-11. kilometrelerindeki üstyapı iyileştirme ve yenileme çalışmaları nedeniyle, bant aktarımı yapılarak ulaşım iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Anadolu Otoyolu'nda Kapalı Kesimler

Anadolu Otoyolu'nda, Bolu Doğu-Yeniçağa kavşakları 20-22. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılmış olup, ulaşım diğer istikametten kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Adana ve Hatay İstikametinde Durum

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'ndaki Serbest Bölge-Gözeneler kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları yüzünden Adana istikameti trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı ise Hatay yönünden kontrollü olarak devam etmektedir.

Diğer Yol Durumları

Ankara-Niğde Otoyolu bağlantı yolu ve Kırşehir istikametindeki çalışmalardan dolayı ulaşım tek şeritten sürdürülmektedir.

bağlantı yolu ve Kırşehir istikametindeki çalışmalardan dolayı ulaşım tek şeritten sürdürülmektedir. İstanbul-Şile Yolu 52-53. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul yönünde sağ şerit kapatılmıştır.

52-53. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul yönünde sağ şerit kapatılmıştır. Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde, Samsun-Ankara yolunun 34-40. kilometrelerinde ve Ereğli-Devrek yolunun 0-12. kilometrelerinde asfalt çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

yolunun 25-44. kilometrelerinde, yolunun 34-40. kilometrelerinde ve yolunun 0-12. kilometrelerinde asfalt çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Hopa-Borçka yolu 'nun birinci kilometresinde meydana gelen dere taşkını nedeniyle, Borçka-Hopa yönü trafiğe kapandı ve geçiş servis yolundan kontrollü olarak sürdürülmektedir.

'nun birinci kilometresinde meydana gelen dere taşkını nedeniyle, Borçka-Hopa yönü trafiğe kapandı ve geçiş servis yolundan kontrollü olarak sürdürülmektedir. Şarkışla-Altınyayla-Ulaş yolu'nun 40-45. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri büyük önem taşımaktadır.

Bu bilgiler ışığında sürücülerin dikkatli ve sabırlı olmaları, trafik güvenliği açısından kritik öneme sahiptir.