Kara Yollarında Güncel Durum: Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarındaki yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı güzergahlarda trafik akışında aksamalar yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 08:55
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 08:55
Kara Yollarında Güncel Durum: Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara Yollarında Durum Güncellemesi

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ederken, sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyması önem taşımaktadır.

Önemli Güzergahlar ve Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, aşağıdaki güzergahlarda önemli çalışmalar sürmektedir:

  • Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometreleri: Yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.
  • Kınalı-Büyükçekmece yolunun 27-32. kilometreleri: Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülmektedir.
  • Torbalı-Ödemiş yolunun 48-65. kilometreleri: Bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir.
  • Karakeçili-Kulu yolu 36-41. kilometreleri: Yapım çalışmaları nedeniyle Kulu-Karakeçili istikameti trafiğe kapatılmıştır. Diğer istikametten iki yönlü ulaşım izlenmektedir.
  • Nevşehir-Ürgüp yolunun 12-13. kilometreleri: Kavşak düzenleme çalışması sebebiyle şerit daraltması yapılmakta ve ulaşım kontrollü olarak devam etmektedir.
  • Aksaray-Ortaköy yolunun 15-16. kilometreleri: Ortaköy çevre yolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanmaktadır.
  • Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87-90. kilometreleri: Farklı seviyeli köprülü kavşak ve yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları gerekmektedir.
  • Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 13-17. kilometreleri: Yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Dursunbey-Harmancık istikametinde iki yönlü sürdürülmektedir.
  • Adıyaman-Şanlıurfa yolunun 26-27. kilometreleri: Yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştirilmektedir.
  • Hopa-Borçka-Artvin yolunun 42-64. kilometreleri: 10 tünel ve güzergahlarda drenaj sistemi bakım çalışmaları nedeniyle bugün ve yarın 08.00-17.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten devam edecektir.

Sürücülerin, işaret ve işaretçilerine dikkat ederek güvenli bir yolculuk yapmaları önemlidir.

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