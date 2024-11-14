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Kara Yollarında Güncel Trafik Durumu ve Çalışmalar

Kara yollarındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğin yavaşlayacağı belirtiliyor. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 08:45
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 08:45
Kara Yollarında Güncel Trafik Durumu ve Çalışmalar

Kara Yollarındaki İşlem ve Trafik Durumu

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde, sürücülerin dikkatli olması ve trafik işaretlerine uyması gerekiyor.

TEM Otoyolu'ndaki Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, TEM Otoyolu Hendek-Gümüşova kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun Ankara istikameti kesimler halinde trafiğe kapatıldı. Bu alanda ulaşım, İstanbul istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nda Onarım Çalışması

TAG Otoyolu Misis-Yılankale kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle Adana-Ceyhan istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

İzmir Çevre Otoyolu'ndaki Yenileme

İzmir Çevre Otoyolu Karşıyaka Batı-Çiğli kavşakları 0-1. kilometrelerinde, Çiğli Viyadüğü'ndeki genleşme derzi yenileme çalışması sebebiyle, 23 Kasım'a kadar bazı şeritler kontrollü olarak trafiğe kapatılacak. Bu dönemde sürücüler diğer şeritlere yönlendirilecek.

Ayrıca, 23 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Bornova istikametine giden sürücüler, yonca kavşağı istikametini kullanma zorunluluğu taşıyacak.

Kırıkkale-Kırşehir Yolunda Yapılan Çalışmalar

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 1-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü bir şekilde devam ediyor.

Diğer Yollardaki Bakım ve Onarım Çalışmaları

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 21-23. kilometrelerinde bakım ve onarım, Seydikemer-Söğüt yolunun 20-22 kilometrelerinde yapım, Uşak-Afyonkarahisar yolunun 11-16 ve 21-26. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sürüyor. Bu nedenle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemli.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 13-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla, ulaşıma Dursunbey-Harmancık istikametinden iki yönlü olarak izin veriliyor.

Ilgaz-Korgun-Çankırı yolunda 14-16. kilometrelerinde kavşak ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle, ulaşım bölünmüş yolun bir bölgesinden iki yönlü sağlanıyor.

Son olarak, Tirebolu-Doğankent yolunun 19-21. kilometrelerinde şev temizlik çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sürdürülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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