Kara Yollarında Güncel Yapım, Bakım ve Onarım Çalışmaları — Trafik Uyarısı

Kara yollarında güncel yapım, bakım ve onarım çalışmaları ve trafik uyarıları

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan yol durumu bültenine göre, ülke genelinde çeşitli otoyol ve karayollarında süren çalışmalarda sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

TEM Otoyolu — Lüleburgaz Kavşağı (İstanbul istikameti)

TEM Otoyolu'nun Lüleburgaz kavşağı kesimi İstanbul istikameti 0-2. kilometreleri üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Edirne istikametinden gelip, Lüleburgaz gişelerine çıkış kolu ile Lüleburgaz gişelerinden otoyola girişler kapalıdır.

Niğde-Pozantı Otoyolu (0-7. kilometre)

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 0-7. kilometrelerinde yapılan üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle, özellikle Adana istikametine doğru seyreden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

İzmir-Çandarlı Otoyolu — Sasalı-Mavişehir (0-2. kilometre)

İzmir-Çandarlı Otoyolu'nun Sasalı-Mavişehir kavşakları 0-2. kilometreleri arasında 25 Eylül'e kadar sürecek üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. İzmir istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Kocaeli-Yalova ve Elmalı-Finike yolları

Kocaeli-Yalova yolunun 4-25. kilometreleri ile Elmalı-Finike yolunun 0-4. kilometreleri yol bakım ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Gümüşova-Düzce (15-19. kilometre)

Gümüşova-Düzce yolunun 15-19. kilometrelerinde devam eden üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun İstanbul-Düzce istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Düzce-İstanbul istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak gerçekleştiriliyor.

Sakarya-Bilecik il sınırı — Bozüyük (38-41. kilometre)

Sakarya-Bilecik il sınırı-Bozüyük yolunun 38-41. kilometrelerinde, Bilecik-Sakarya istikametinde bulunan Osmangazi Tünelinde sağ/sol şerit bakım ve onarım işleri nedeniyle tünel trafiği tek yönlü devam ediyor.

Cide-Doğanyurt-İnebolu (20-40. kilometre)

Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 20-40. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmalarına başlanacağı duyuruldu. Bu yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmesi ve trafik işaretlerine dikkat etmesi gerekiyor.

Şebinkarahisar-Alucra-Şiran (20-21. kilometre)

Şebinkarahisar-Alucra-Şiran yolunun 20-21. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle Şebinkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak, Alucra istikametinde kontrollü trafik akışı sağlanıyor.

Giresun-Gümüşhane il sınırı — Kürtün-Torul (2-42. kilometre)

Giresun-Gümüşhane il sınırı-Kürtün-Torul yolunun 2-42. kilometrelerinin muhtelif bölümlerinde yapılacak yol şevi temizlik çalışması nedeniyle yol kısa sürelerle ulaşıma kapatılıyor; trafik akışı tek şeritten ve kontrollü olarak devam ediyor.

Önemli: Sürücülerin bu güzergahları kullanırken hızlarını düşürmeleri, uyarı levhalarına uymaları ve işaretçilere dikkat etmeleri hayati önem taşıyor.