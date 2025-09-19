Kara Yollarında Güncel Yapım, Bakım ve Onarım Çalışmaları — Trafik Uyarısı

Karayolları Genel Müdürlüğü, birçok yol kesiminde süren yapım ve onarım çalışmalarını duyurdu; sürücüler yavaşlamalı ve trafik işaretlerine uymalı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 08:02
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 08:02
Kara Yollarında Güncel Yapım, Bakım ve Onarım Çalışmaları — Trafik Uyarısı

Kara yollarında güncel yapım, bakım ve onarım çalışmaları ve trafik uyarıları

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan yol durumu bültenine göre, ülke genelinde çeşitli otoyol ve karayollarında süren çalışmalarda sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

TEM Otoyolu — Lüleburgaz Kavşağı (İstanbul istikameti)

TEM Otoyolu'nun Lüleburgaz kavşağı kesimi İstanbul istikameti 0-2. kilometreleri üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Edirne istikametinden gelip, Lüleburgaz gişelerine çıkış kolu ile Lüleburgaz gişelerinden otoyola girişler kapalıdır.

Niğde-Pozantı Otoyolu (0-7. kilometre)

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 0-7. kilometrelerinde yapılan üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle, özellikle Adana istikametine doğru seyreden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

İzmir-Çandarlı Otoyolu — Sasalı-Mavişehir (0-2. kilometre)

İzmir-Çandarlı Otoyolu'nun Sasalı-Mavişehir kavşakları 0-2. kilometreleri arasında 25 Eylül'e kadar sürecek üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. İzmir istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Kocaeli-Yalova ve Elmalı-Finike yolları

Kocaeli-Yalova yolunun 4-25. kilometreleri ile Elmalı-Finike yolunun 0-4. kilometreleri yol bakım ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Gümüşova-Düzce (15-19. kilometre)

Gümüşova-Düzce yolunun 15-19. kilometrelerinde devam eden üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun İstanbul-Düzce istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Düzce-İstanbul istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak gerçekleştiriliyor.

Sakarya-Bilecik il sınırı — Bozüyük (38-41. kilometre)

Sakarya-Bilecik il sınırı-Bozüyük yolunun 38-41. kilometrelerinde, Bilecik-Sakarya istikametinde bulunan Osmangazi Tünelinde sağ/sol şerit bakım ve onarım işleri nedeniyle tünel trafiği tek yönlü devam ediyor.

Cide-Doğanyurt-İnebolu (20-40. kilometre)

Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 20-40. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmalarına başlanacağı duyuruldu. Bu yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmesi ve trafik işaretlerine dikkat etmesi gerekiyor.

Şebinkarahisar-Alucra-Şiran (20-21. kilometre)

Şebinkarahisar-Alucra-Şiran yolunun 20-21. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle Şebinkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak, Alucra istikametinde kontrollü trafik akışı sağlanıyor.

Giresun-Gümüşhane il sınırı — Kürtün-Torul (2-42. kilometre)

Giresun-Gümüşhane il sınırı-Kürtün-Torul yolunun 2-42. kilometrelerinin muhtelif bölümlerinde yapılacak yol şevi temizlik çalışması nedeniyle yol kısa sürelerle ulaşıma kapatılıyor; trafik akışı tek şeritten ve kontrollü olarak devam ediyor.

Önemli: Sürücülerin bu güzergahları kullanırken hızlarını düşürmeleri, uyarı levhalarına uymaları ve işaretçilere dikkat etmeleri hayati önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kara Yollarında Güncel Yapım, Bakım ve Onarım Çalışmaları — Trafik Uyarısı
2
Mark Carney Meksika'da: Sheinbaum ile USMCA Odaklı Eylem Planı
3
Trump: Avrupa Çin'e Ekonomik Baskı Uygulasa Rusya-Ukrayna Savaşı "Belki Biter"
4
Zafer Partisi 3. Olağanüstü Tüzük Kongresi: 35 Madde Oy Birliğiyle Değişti
5
Erzurum'da AFAD Kış Tatbikatı İçin Kortej Yürüyüşü Düzenlendi
6
Dünyada Diyabet Hastası Sayısı 800 Milyonu Aştı
7
Antalya Alanya'da Orman Yangını: Aliefendi'de Müdahale Hava Destekli Sürüyor

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)