Kara Yollarında Güncel Yol Çalışmaları ve Trafik Durumu

Genel Uyarı

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Çalışma ve Trafik Düzenlemeleri

TEM Otoyolu (Hendek-Akyazı kavşakları 0-13. kilometre) üstyapı yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım, Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu (Nurdağı-Bahçe kavşakları 0-2. kilometre) üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Akçakoca-Düzce yolu (23-27. kilometre) üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Düzce-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Manisa-Turgutlu yolu (21-25. kilometre) ve Kırşehir-Ankara yolu (0-5. kilometre) yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden çift yönlü sürdürülüyor.

Korkuteli-Elmalı yolu (0-26 kilometre) üstyapı ve Kangal-Hekimhan yolu (5-10. kilometre) asfalt kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması önem taşıyor.

Balıkesir-Kepsut yolu (4-7. kilometre) yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım, servis yolundan iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Sinop-Samsun yolu (46-50 kilometre) üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ağrı-Doğubayazıt yolu (28-31. kilometre) yapım çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritten iki yönlü sağlanıyor.

Sonuç

Sürücüler, belirtilen kesimlerde yavaş gitmeli ve trafik işaretleri ile işaretçilerin yönlendirmelerine uymalıdır.