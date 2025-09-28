Kara Yollarında Onarım ve Trafik Kontrolleri — Güncel Durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Bahçe Kavşağı-Nurdağı kavşağı 0-1. kilometrelerindeki deprem hasarları onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu

Ankara Çevre Otoyolu'nun Bağlıca-Eskişehir kavşakları Eskişehir istikametindeki üstyapı onarımı çalışması sebebiyle 7-10. kilometrelerinde Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu (Doğu İzmit-Kandıra)

TEM Otoyolu'nun Doğu İzmit Kavşağı-Kandıra kavşağının 92-97. kilometrelerindeki İstanbul istikameti üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla TEM Kandıra kavşağından otoyola girişler ile Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit kavşağından TEM Otoyolu İstanbul istikametine katılım kapalı olurken, Doğu İzmit kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit kavşağından alternatif güzergahlar kullanılabiliyor.

Konya-Ereğli

Konya-Ereğli yolunun 2-14. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor.

Ankara-Konya

Ankara-Konya yolunun 35-45. kilometrelerindeki Ankara-Konya istikametindeki asfalt yolun üstyapısında meydana gelen çatlakların onarım çalışmaları nedeniyle saat 18.00'e kadar çalışma yapılan kesimlerde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Yalova-Bursa İl Sınırı-Gemlik-Bursa

Yalova-Bursa İl Sınırı-Gemlik-Bursa yolunun Bursa-Yalova istikameti 32-37. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım, Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sinop-Samsun

Sinop-Samsun yolunun (Bafra Çetinkaya Köprüsü-Bafra Tozköy kavşağı) 43-45. kilometrelerindeki Sinop istikametinde drenaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı

Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolunun 29-30. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 38-43. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Kangal-Malatya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Malatya-Sivas istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon-Maçka

Trabzon-Maçka yolunun 5-15. kilometrelerinde, Değirmendere 2 ve Değirmendere 4 köprülerinde bölünmüş yolun Maçka-Trabzon yönündeki yapılarda yapılacak derz onarımı sebebiyle çalışma süresince ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.