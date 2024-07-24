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Kara Yollarında Son Durum: Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarındaki bakım ve onarım çalışmalarında trafik işaretlerine uyulması gerekiyor.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 08:25
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 08:25
Kara Yollarında Son Durum: Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara Yollarında Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

Ülkemizin çeşitli noktalarında kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerden dikkatli olmaları isteniyor. Trafik işaretlerine uyulması ve belirtilen hız limitlerine riayet edilmesi büyük önem taşıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu Çalışmaları

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-3. kilometreleri arasında Belevi Viyadüğü genleşme derzleri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, bu güzergah 9 Ağustos'a kadar trafiğe kapatılacak. Sürücüler, trafik akışının diğer yönden gidiş-geliş (bant aktarma) şeklinde sağlanacağını bilmelidir.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Bakım Çalışmaları

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Akmeşe-Adapazarı kavşakları arasında yapılan yol bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, trafik akışı İstanbul-Ankara (Güney) istikametinden iki yönlü bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Anadolu Otoyolu'nda İstanbul İstikameti Kapatıldı

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Bolu (Doğu) Kavşağı kesiminde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle 9-11. kilometrelerinde İstanbul istikametinin trafiğe kapatıldığı, diğer istikametten ise iki yönlü ve kontrollü olarak ulaşımın sağlandığı bildirildi.

Diğer Ulaşım Güzergahları

Bingöl-Solhan yolunun 35-38. kilometrelerinde, Samsun-Ankara yolunun 57-64. kilometrelerinde ve Nevşehir-Ürgüp yolunun 20-25. kilometrelerinde de üstyapı yenileme ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde devam etmektedir.

Önemli Uyarılar

Trabzon-Rize yolunun 0-5. kilometrelerinde bordür boyama çalışmaları yapılmakta olup, sürücülerin bu alanda kontrollü ilerlemeleri gerekmektedir. Ayrıca, Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 34-39. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle bu yol güzergahında trafik akışı İnegöl-Bursa istikametinde iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Son olarak, Bartın-Safranbolu yolunun 2-15. kilometrelerinde devam eden asfalt sathi kaplama çalışmaları sırasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine kesinlikle dikkat etmeleri önemle rica edilmektedir.

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