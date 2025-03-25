Kara Yollarında Son Durum: Bakım ve Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması ve trafik işaretlerine uyması gerekiyor.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 08:20
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 08:20
Kara Yollarında Son Durum: Bakım ve Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarındaki yapım, bakım ve onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu süreçte, sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları önem arz ediyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün güncel yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasında bulunan 6-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapıldı. Ulaşım, Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Tekirdağ-Büyükçekmece yolunun 24-28. kilometreleri arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle, İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı ve ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Denizli-Serinhisar yolunun 22-23. kilometrelerinde yapım çalışmaları sürerken, Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerinde Eskipazar Mermer Kavşağı'ndaki düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolların bir kısmından iki yönlü devam ediyor.

Burdur-Antalya yolunun 44-45. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72 ile Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometrelerinde yapım, ayrıca Pazaryolu-Erzurum yolunun 27-29. kilometrelerinde ise heyelan önleme çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yollarına yönlendirilmektedir.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 20-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Tavşanlı-Harmancık istikametinden iki yönlü olarak izin verilmektedir.

Son olarak, Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 32-72. kilometrelerindeki Keşap, Geçilmez, Uluburun, Arıdurak, Kiliseburnu, Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 tünellerinde elektrik ve elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.

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Kara Yollarında Son Durum: Bakım ve Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor
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