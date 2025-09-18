Kara Yollarında Son Durum: TEM Otoyolu Gebze-Dilovası ve Çalışma Noktaları

Kara Yollarında Son Durum

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, ülke genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren kesimlerde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

TEM Otoyolu — Gebze-Dilovası (0-6. km)

TEM Otoyolu'nun Gebze-Dilovası kavşakları 0-6. kilometreleri arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı ve sürücüler Gebze Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor. Ayrıca TEM Otoyolu'nun Gebze gişelerine girişlere de izin verilmiyor.

Muallimköy Kavşağı ve Bağlantılar

Muallimköy Kavşağı'nda, Osmangazi Köprüsü ile Kuzey Marmara Otoyolu istikametlerinden gelip TEM Otoyolu'nun Ankara istikametine bağlanan kollar trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler İstanbul yönüne devam ederek TEM Otoyolu'nun Gebze Kavşağı'ndan D-100 yoluna çıkabiliyor.

Diğer Önemli Çalışma Noktaları

Polatlı-Ankara yolunun 44-45. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması uygulanıyor.

Karapınar-Ereğli yolunun 30-33, Selçuk-Kuşadası yolunun 0-4 ve Yozgat-Kırıkkale yolunun 68-71. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolların bir kesiminden iki yönlü olarak devam ediyor.

Göksun-Elbistan yolunun 22-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 37-43. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 45-51. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Erzincan-Erzurum yolunun 53-54. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Erzurum istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma sol şeritten izin veriliyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 62. kilometresindeki Gölağzı Köprüsü'nde yapılan derz onarım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Şoförlerin belirtilen bölgelere yaklaşırken hızlarını azaltmaları ve uyarı levhalarına uymaları hayati önem taşıyor.