Kara Yollarında Son Durum: Yol Çalışmaları ve Trafik Uyarıları

Yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok yol kesiminde kısıtlama ve yönlendirme var; sürücüler yavaş gitmeli ve trafik işaretlerine uymalı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 08:41
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 08:41
Kara Yollarında Son Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Ankara Çevre Otoyolu

Ankara Çevre Otoyolu'nun 7-9. kilometreleri, Bağlıca-Eskişehir kavşaklarındaki üstyapı çalışması nedeniyle Eskişehir istikametinde trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'ndaki çalışmalar sebebiyle İzmir ve Çandarlı istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak trafik akışı, sol ve orta şeritten gerçekleştiriliyor.

Anandolu Otoyolu (Çerkezköy-Kınalı)

Anandolu Otoyolu'nun Çerkezköy-Kınalı kavşakları İstanbul istikameti, 171-175. kilometrelerdeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla 20.00-07.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü sürdürülecek.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu (Bahçe-Nurdağı)

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1. kilometrelerinde ulaşım, deprem hasarları onarım çalışmaları nedeniyle kontrollü devam ediyor.

Sinop-Samsun

Sinop-Samsun yolunun 43-45. kilometreleri (Bafra Çetinkaya Köprüsü-Bafra Tozköy Kavşağı güzergahı) Sinop istikametinde yürütülen drenaj çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Fındıkbeli-Şiran-Kelkit

Fındıkbeli-Şiran-Kelkit yolunun 26-37. kilometreleri, üstyapı onarım çalışması dolayısıyla kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Korkuteli-Antalya

Korkuteli-Antalya yolunun 0-1. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Sakarya-Bilecik il sınırı-Bozüyük (Ertuğrulgazi Tüneli)

Sakarya-Bilecik il sınırı-Bozüyük yolunun 36-37. kilometrelerinde yer alan Ertuğrulgazi Tüneli'nin sağ şeridindeki bakım-onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışı, sol şeritten tek yönlü gerçekleştiriliyor.

Ereğli-Devrek

Ereğli-Devrek yolunun 2-5. kilometrelerindeki sanat yapısı imalatı dolayısıyla sürücülerin dikkatli seyretmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

Ağrı-Doğubayazıt

Ağrı-Doğubayazıt yolunun 28-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritten iki yönlü sürdürülüyor.

Not: Sürücüler belirtilen kesimlerde hızlarını azaltmalı ve trafik işaretlerine uymalıdır.

