Kara Yollarında Son Durum: Yol Çalışmaları ve Trafik Uyarıları

Kara Yollarında Son Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Ankara Çevre Otoyolu

Ankara Çevre Otoyolu'nun 7-9. kilometreleri, Bağlıca-Eskişehir kavşaklarındaki üstyapı çalışması nedeniyle Eskişehir istikametinde trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'ndaki çalışmalar sebebiyle İzmir ve Çandarlı istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak trafik akışı, sol ve orta şeritten gerçekleştiriliyor.

Anandolu Otoyolu (Çerkezköy-Kınalı)

Anandolu Otoyolu'nun Çerkezköy-Kınalı kavşakları İstanbul istikameti, 171-175. kilometrelerdeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla 20.00-07.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü sürdürülecek.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu (Bahçe-Nurdağı)

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1. kilometrelerinde ulaşım, deprem hasarları onarım çalışmaları nedeniyle kontrollü devam ediyor.

Sinop-Samsun

Sinop-Samsun yolunun 43-45. kilometreleri (Bafra Çetinkaya Köprüsü-Bafra Tozköy Kavşağı güzergahı) Sinop istikametinde yürütülen drenaj çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Fındıkbeli-Şiran-Kelkit

Fındıkbeli-Şiran-Kelkit yolunun 26-37. kilometreleri, üstyapı onarım çalışması dolayısıyla kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Korkuteli-Antalya

Korkuteli-Antalya yolunun 0-1. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Sakarya-Bilecik il sınırı-Bozüyük (Ertuğrulgazi Tüneli)

Sakarya-Bilecik il sınırı-Bozüyük yolunun 36-37. kilometrelerinde yer alan Ertuğrulgazi Tüneli'nin sağ şeridindeki bakım-onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışı, sol şeritten tek yönlü gerçekleştiriliyor.

Ereğli-Devrek

Ereğli-Devrek yolunun 2-5. kilometrelerindeki sanat yapısı imalatı dolayısıyla sürücülerin dikkatli seyretmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

Ağrı-Doğubayazıt

Ağrı-Doğubayazıt yolunun 28-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritten iki yönlü sürdürülüyor.

Not: Sürücüler belirtilen kesimlerde hızlarını azaltmalı ve trafik işaretlerine uymalıdır.