Kara Yollarında Trafik Durumu: Güncel Bilgiler ve Çalışmalar

Kara Yollarında Güncel Durum

Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle sürücülerin, çalışmaların sürdüğü kesimlerde yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekiyor.

TEM Otoyolu'nda Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne Doğu-Havsa kavşakları 39. kilometresinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde bir şerit trafiğe kapatılmış ve ulaşım iki şeritten sağlanmaktadır.

Tünel Bakım Çalışmaları

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 68-72. kilometrelerindeki Kiliseburnu, Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 ile Kürtün-Torul yolunun 4-35. kilometrelerindeki Günyüzü-2, Günyüzü-1, Elceyiz, Taşlıca, Kürtün, Özkürtün ve Kirazlık tünellerinde elektrik ve elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bugün saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü olarak yapılacak.

Kavşak Yapım Çalışmaları

Denizli-Çardak yolunun 8-10. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı servis yolundan devam etmektedir.

Kontrollü Ulaşım Devam Ediyor

Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometrelerinde kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sürdürülmektedir.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 0-1. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle Hopa-Arhavi istikametindeki ulaşıma iki yönlü ve kontrollü izin verilmektedir.

Diğer Yol Çalışmaları

Manavgat-Alanya yolunun 39-44. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı sağ yoldan çift yönlü olarak sağlanmaktadır.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 34-39. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü devam etmektedir.

Samsun-Ankara yolunun 34-40. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları ve Karaman-Ermenek yolunun 62-76. ile 82-93. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülmektedir.