DOLAR
34,84 -0,06%
EURO
36,83 -0,21%
ALTIN
2.989,55 -0,47%
BITCOIN
3.383.939,9 -0,61%

Kara Yollarında Trafik Durumu: Güncel Bilgiler ve Çalışmalar

Kara yollarında sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik koşullarıyla ilgili son durum haberimizde.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 08:31
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 08:31
Kara Yollarında Trafik Durumu: Güncel Bilgiler ve Çalışmalar

Kara Yollarında Güncel Durum

Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle sürücülerin, çalışmaların sürdüğü kesimlerde yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekiyor.

TEM Otoyolu'nda Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne Doğu-Havsa kavşakları 39. kilometresinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde bir şerit trafiğe kapatılmış ve ulaşım iki şeritten sağlanmaktadır.

Tünel Bakım Çalışmaları

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 68-72. kilometrelerindeki Kiliseburnu, Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 ile Kürtün-Torul yolunun 4-35. kilometrelerindeki Günyüzü-2, Günyüzü-1, Elceyiz, Taşlıca, Kürtün, Özkürtün ve Kirazlık tünellerinde elektrik ve elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bugün saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü olarak yapılacak.

Kavşak Yapım Çalışmaları

Denizli-Çardak yolunun 8-10. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı servis yolundan devam etmektedir.

Kontrollü Ulaşım Devam Ediyor

Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometrelerinde kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sürdürülmektedir.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 0-1. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle Hopa-Arhavi istikametindeki ulaşıma iki yönlü ve kontrollü izin verilmektedir.

Diğer Yol Çalışmaları

Manavgat-Alanya yolunun 39-44. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı sağ yoldan çift yönlü olarak sağlanmaktadır.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 34-39. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü devam etmektedir.

Samsun-Ankara yolunun 34-40. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları ve Karaman-Ermenek yolunun 62-76. ile 82-93. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülmektedir.

İLGİLİ HABERLER

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem: 10 Aralık 2024'te Türkiye'de Önemli Gelişmeler
2
İzmir'de Suç Örgütüne Kritik Operasyon: 32 Şüpheli Tutuklandı
3
İsrail’in Gazze Şeridi’nde Saldırı: 7 Filistinli Hayatını Kaybetti
4
Edirne'de 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı
5
Van'da Zincirleme Trafik Kazası: Çok Sayıda Yaralı Var
6
Sahte Alkol Üretimine Darbe: 324 Şüpheli Yakalandı
7
Kara Yollarında Trafik Durumu: Güncel Bilgiler ve Çalışmalar

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!