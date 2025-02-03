Kara Yollarında Trafik Durumu: İşaretlere Uyulması Önemli

Kara Yollarında Trafik Durumu Hakkında Bilgiler

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ederken, sürücülerin dikkatli olması büyük bir önem taşıyor. Bu çerçevede, araçların yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekliliği sürücüler için elzem.

Aydın-Denizli Otoyolu’nda Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu’nun 0-1. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştirilmekte. Bu nedenle ulaşım, sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda İki Yönlü Ulaşım

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları arasında, 31-37. kilometrelerde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla İzmir istikametinde bant aktarması yapılarak ulaşım diğer yönden iki yönlü gerçekleştirilmektedir.

Hatay İstikametinde Kontrol Altında Ulaşım

Toprakkale-İskenderun Otoyolu’nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 1-5. kilometrelerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle Hatay istikameti trafiğe kapatılmış ve diğer yönden iki yönlü kontrol sağlanmaktadır.

Hasdal-Kemerburgaz Yolunda Gece Çalışmaları

Hasdal-Kemerburgaz yolunun Hasdal Metro Durağı mevkisinde yaya üst geçidi çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatleri arasında her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatılmakta, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülmektedir.

Ankara-Kırıkkale Yolunun Kontrol Altında Ulaşım Durumu

Ankara-Kırıkkale yolunun 14-17. kilometrelerinde Metin Aytekin Köprülü Kavşağı’nda devam eden yapım çalışmaları yüzünden, Ankara-Kırıkkale yönünde ulaşım servis yolundan kontrollü bir şekilde devam etmektedir.

Önemli Uyarılar

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde (Sızma Mahallesi civarı), Konya çevre yolundaki köprülü kavşak yapım çalışmaları esnasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Diverse Yol Çalışmaları

Manavgat-Alanya yolunun 2-6, Adıyaman-Şanlıurfa yolunun 26-27. ve Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 3-5. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Gümüşhane-Trabzon Yolunda Güvenlik

Gümüşhane-Trabzon yolunun 41. kilometresindeki Başar Tüneli mevkiinde derz yenileme çalışmaları nedeniyle Gümüşhane-Trabzon yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.

Bu nedenle, tüm sürücülerin dikkatli ve tedbirli olup, trafik işaretlerine harfiyen uyması büyük önem taşımaktadır.