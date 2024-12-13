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Kara Yollarında Trafik Durumu: Önemli İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları sürerken, sürücüler için dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 08:26
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 08:26
Kara Yollarında Trafik Durumu: Önemli İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor

Kara Yollarındaki İyileştirme Çalışmaları Hızla Sürüyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ederken, trafik akışında yavaşlatmalar ve yönlendirmeler yapılmakta. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan yol durumu bültenine göre, dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor.

TEM Otoyolu'nda Çalışmalar Devam Ediyor

TEM Otoyolu'nun Edirne-İstanbul istikametinin 14-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım İstanbul-Edirne yönünde iki yönlü olarak sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Yönlendirmeler

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Urla Gişeleri bölgesinde Hızlı Geçiş Sistemi çalışmaları sebebiyle sürücüler 2 ve 3 numaralı çıkış gişeleri ile 6 numaralı giriş gişesine yönlendiriliyor.

Önemli Yol Güzergahlarındaki Durum

  • Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanmakta.
  • Antakya-Reyhanlı yolunun Demirköprü mevkisinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.
  • Samsun-Ankara yolunun 34-40. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
  • Diyarbakır-Silvan yolunun 57. kilometresindeki Sadi Köprüsü'nde genleşme derzi onarım çalışması dolayısıyla ulaşım Diyarbakır istikametinden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.
  • Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20. kilometresinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları nedeniyle Hopa-Sarp istikameti trafiğe kapatıldı ve ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
  • Manavgat-Alanya yolunun 39-44. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı sağ şeritten iki yönlü sürdürülmekte.
  • Zonguldak-Devrek ayrımı-Çaycuma-Bartın yolunun 20-21. kilometrelerinde Ecekler Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
  • Beşirli-Uğurlu yolunun 1. kilometresindeki Beşirli Tüneli'nde elektrik ve elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Yol kullanıcılarının, yapım ve onarım bölgelerinde trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica edilmektedir.

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