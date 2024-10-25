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Kara Yollarında Trafik Durumu ve Bakım Çalışmaları

Kara yollarında yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle ulaşımda değişiklikler yaşanıyor, sürücüler dikkatli olmalı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 08:14
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 08:14
Kara Yollarında Trafik Durumu ve Bakım Çalışmaları

Kara Yollarında Durum Gelişmeleri

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ederken, sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri önem arz ediyor.

Genel Durum

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, çeşitli otoyollarda ve yolların belirli kesimlerinde bakım çalışmaları sürdürülmekte.

Malkara-Çanakkale Otoyolu

Malkara-Çanakkale Otoyolu üzerindeki Gelibolu Güney-Lapseki kavşaklarında, 1915 Çanakkale Köprüsü ve viyadüklerdeki bakım çalışmaları nedeniyle her iki yöndeki sağ şeritler trafiğe kapatılmıştır.

İzmir Çevre Otoyolu

İzmir Çevre Otoyolu'nda, Pınarbaşı-Otoyol Ayrım kavşakları arasında 4-6. kilometrelerde, orta refüjdeki aydınlatma direklerinin montaj ve demontaj çalışmaları nedeniyle, 23.00-05.00 saatleri arasında sol ve orta şeritler trafiğe kapalı olup, ulaşım sağ şeritlerden devam etmektedir.

Anadolu Otoyolu

Anadolu Otoyolu’nda Bolu Doğu-Batı kavşakları arasındaki 14-16. kilometrelerde, üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım çift yönlü ve kontrollü bir şekilde diğer istikametten sağlanmaktadır.

TAG Otoyolu

TAG Otoyolu Baklalı-Yılankale kavşaklarında, üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti kapalı olup, ulaşım Osmaniye istikametinden iki yönlü şekilde gerçekleştirilmektedir.

Samsun-Ankara Yolu

Samsun-Ankara yolunun 34-40. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin verilmektedir.

Zonguldak-Devrek-Mengen Yolu

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 53-54. kilometrelerinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen menfez çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

İnebolu-Kastamonu Yolu

İnebolu-Kastamonu yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Antalya-Burdur Yolu

Antalya-Burdur yolunun 37-38. kilometrelerinde, tırmanma şeridi üzerindeki oturma sebebiyle şerit daraltması uygulanmaktadır.

Orhaneli-Harmancık Yolu

Orhaneli-Harmancık yolu, 80-81. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 10.00-16.00 saatleri arasında trafiğe kapatılmıştır.

Çiğdemli-Kadışehri Yolu

Çiğdemli-Kadışehri yolunun 46-50. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle, ulaşım servis yolundan devam etmektedir.

Sürücülerin bu noktalarda dikkatli olmaları ve güncel yol durumu bilgilerini takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.

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