Kara Yollarında Trafik Düzenlemeleri ve Çalışmalar

Kara Yollarında Güncel Durum

Türkiye kara yollarında yürütülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafikte dikkatli olunması ve trafik işaretlerine uyulması önem taşıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı yol durumu bültenine göre, pek çok noktada kaydedilen gelişmeler, sürücülerin güzergahlarını planlamasında yardımcı olacak.

TEM Otoyolu'nda Çalışmalar

İstanbul'da TEM Otoyolu üzerindeki Çatalca-Kumburgaz kavşaklarına yakın 4-5. kilometrelerde, Çatalca Gümrük Araç Alt Geçit Köprüsü'nde derz yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu tür çalışmalar nedeniyle, 5 Ocak 2025'e kadar kuzey taşıma yolunda (Edirne istikameti) şerit daraltması yapılacak ve ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.

Ankara Çevre Otoyolu'nda Kavşak Çalışması

Ankara'da, Eskişehir-İncek kavşakları arasında, İstanbul istikametinde kavşak çalışmaları sebebiyle ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nda Üstyapı Çalışmaları

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerindeki ustyapı çalışmaları dolayısıyla bazı şeritler trafiğe kapatıldı. Ulaşım bu hattın Denizli ve Aydın istikametlerinden kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Saha Çalışmaları ve Diğer Yol Durumları

Aydıncık-Anamur yolunda da, 33-43. kilometreler arasında devam eden çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülmektedir. Konya-Afyonkarahisar yolu üzerinde Sızma Mahallesi mevkisinde, 21-22. kilometrelerde köprülü kavşak yapımı nedeniyle de trafik kontrollü bir şekilde devam etmektedir.

Özsel Durumlar ve Tavsiyeler

Tavşanlı-Kütahya yolunda Geven Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla, Tavşanlı-Kütahya istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Kütahya-Tavşanlı istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Ayrıca, Ünye-Çaybaşı-Tekkiraz yolunun 3. kilometresinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Kartal'dan Sazlıdere'ye ulaşım sağlayan O-3 Avrupa Otoyolu'nda da, Hadımköy Ücret Toplama İstasyonu'nun serbest geçiş sistemine dönüştürülmesi bağlamında, Hadımköy gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yolları üzerinden gerçekleştiriliyor ve bu çalışmalar 24 saat esasına göre sürdürülüyor.

Son olarak, Kiğı yolunun 3-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sürücülerimizin, bu çalışma alanları ve durumlar hakkında bilgi sahibi olmaları, güvenli seyahat etmeleri açısından büyük önem taşımaktadır.