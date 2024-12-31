DOLAR
35,36 -0,08%
EURO
36,82 -0,12%
ALTIN
2.964,17 -0,06%
BITCOIN
3.284.107,92 1,79%

Kara Yollarında Trafik Düzenlemeleri ve Çalışmalar

Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı veya kontrollü geçişler uygulanıyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 08:24
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 08:24
Kara Yollarında Trafik Düzenlemeleri ve Çalışmalar

Kara Yollarında Güncel Durum

Türkiye kara yollarında yürütülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafikte dikkatli olunması ve trafik işaretlerine uyulması önem taşıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı yol durumu bültenine göre, pek çok noktada kaydedilen gelişmeler, sürücülerin güzergahlarını planlamasında yardımcı olacak.

TEM Otoyolu'nda Çalışmalar

İstanbul'da TEM Otoyolu üzerindeki Çatalca-Kumburgaz kavşaklarına yakın 4-5. kilometrelerde, Çatalca Gümrük Araç Alt Geçit Köprüsü'nde derz yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu tür çalışmalar nedeniyle, 5 Ocak 2025'e kadar kuzey taşıma yolunda (Edirne istikameti) şerit daraltması yapılacak ve ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.

Ankara Çevre Otoyolu'nda Kavşak Çalışması

Ankara'da, Eskişehir-İncek kavşakları arasında, İstanbul istikametinde kavşak çalışmaları sebebiyle ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nda Üstyapı Çalışmaları

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerindeki ustyapı çalışmaları dolayısıyla bazı şeritler trafiğe kapatıldı. Ulaşım bu hattın Denizli ve Aydın istikametlerinden kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Saha Çalışmaları ve Diğer Yol Durumları

Aydıncık-Anamur yolunda da, 33-43. kilometreler arasında devam eden çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülmektedir. Konya-Afyonkarahisar yolu üzerinde Sızma Mahallesi mevkisinde, 21-22. kilometrelerde köprülü kavşak yapımı nedeniyle de trafik kontrollü bir şekilde devam etmektedir.

Özsel Durumlar ve Tavsiyeler

Tavşanlı-Kütahya yolunda Geven Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla, Tavşanlı-Kütahya istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Kütahya-Tavşanlı istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Ayrıca, Ünye-Çaybaşı-Tekkiraz yolunun 3. kilometresinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Kartal'dan Sazlıdere'ye ulaşım sağlayan O-3 Avrupa Otoyolu'nda da, Hadımköy Ücret Toplama İstasyonu'nun serbest geçiş sistemine dönüştürülmesi bağlamında, Hadımköy gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yolları üzerinden gerçekleştiriliyor ve bu çalışmalar 24 saat esasına göre sürdürülüyor.

Son olarak, Kiğı yolunun 3-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sürücülerimizin, bu çalışma alanları ve durumlar hakkında bilgi sahibi olmaları, güvenli seyahat etmeleri açısından büyük önem taşımaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sümer Holding'e Ait 11 Taşınmaz Özelleştirilecek
2
Dr. Mehmet Ali Sarı, İstanbul Sohbetleri'nde Hatıralarını Paylaştı
3
İznik'te Üreten Kadınlardan Yeni Bir Kafe: BEBKA Desteğiyle Kadın Girişimciler Yükseliyor
4
Emine Erdoğan 2024'te Gazze Barışı ve Sıfır Atık Projeleri Üzerine Yoğunlaşacak
5
Adana'da Yolcu Otobüsünde 188 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi
6
Adana'da Yılbaşı İçin Yolcu Otobüsü Denetimleri Yapıldı
7
Darıca'da Mangal Gazından 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi