Kara Yollarında Ulaşım Durumu ve Çalışmalar

Kara Yollarında Durum Güncellemesi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmaların sürdüğü kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekiyor.

Önemli Yol Gelişmeleri

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Urla Gişeleri bölgesinde Hızlı Geçiş Sistemi çalışmaları nedeniyle ulaşım, 2 ve 3 numaralı çıkış gişeleri ile 6 numaralı giriş gişesinden sağlanıyor. Bu çalışmalar 5 Aralık'a kadar devam edecek.

TEM Otoyolu'nda ise Havsa-Babaeski kavşakları 50-54. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde kesimler halinde şerit daraltması yapılmakta ve ulaşım diğer şeritlerden sürdürülmektedir.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda Saruhanlı-Turgutlu kavşakları 0-8. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, çalışma programına göre önce İzmir, sonra İstanbul istikametinde bant akıtırma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nda Misis-Yılankale kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle Adana-Ceyhan istikameti trafiğe kapatılmış olup, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam etmektedir.

Kaş-Kalkan yolunun 43-45. kilometreleri ile Uşak-Denizli yolunun 31-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 1-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 22-23. kilometrelerinde ise üst geçit çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sürdürülmektedir.

Karasu-Kocaeli yolunun 34-35. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma tek yönden gidiş-geliş şeklinde izin verilmektedir.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 16. kilometresinde (Bulancak, Küçüklü, Yalıköy mevkisi) yapılacak Işıklı uyarı sistemi montaj çalışması nedeni ile bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü devam etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.