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Kara Yollarında Yapılan Çalışmalar ve Trafik Bilgileri

Kara yollarında bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması önem taşıyor. Detaylar için okuyun!

Yayın Tarihi: 10.09.2024 08:28
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 08:28
Kara Yollarında Yapılan Çalışmalar ve Trafik Bilgileri

Kara Yollarında Durum Güncellemesi

Kara yollarındaki yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Sürücülerin bu çalışmalara dikkat etmesi ve trafik işaretlerine uyması gerektiği vurgulanıyor.

İzmir-İstanbul Otoyolu’nda Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde aydınlatma direklerinin montaj ve demontaj işlemleri sürmekte. Bu kapsamda, 21 Eylül tarihine kadar 23:00-05:00 saatleri arasında otoyolun sol ve orta şeritleri kapatılarak, ulaşım sağ şeritten sağlanacaktır.

Ankara-Niğde Otoyolu'nda Şerit Kapatmaları

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu yönünde Ankara-Niğde istikametinde yapılan çalışmalardan dolayı bir şerit trafiğe kapatılacak. Diğer şeritten ulaşım devam edecek.

Kuzey Marmara Otoyolu Bakım Çalışmaları

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli-İzmit kavşakları arasında (Ankara-İstanbul istikametinde) yapılan bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla, bant aktarımı yapılmakta; ulaşım güney taşıma yolundan (İstanbul-Ankara istikametinde) iki yönlü sürdürülmektedir.

Asfalt Çalışmaları

Zonguldak-Devrek ayrımı-Çaycuma yolunun 0-8. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları yapılmakta. Sürücülerden, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları bekleniyor.

Korkuteli-Elmalı Yolunda Kazı Çalışmaları

Korkuteli-Elmalı yolunun 28-29. kilometrelerinde 10:00-17:00 saatleri arasında patlatmalı kazı çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü bir şekilde devam edecek.

Kırıkkale-Kırşehir Yolunda Üstyapı Onarımı

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 22-24. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle, Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatılırken, Kırşehir-Kırıkkale istikametinden çift yönlü ulaşım sağlanmaktadır.

Diğer Yol Çalışmaları

Kırklareli-Saray yolu 18-21. kilometreleri, Edirne-Kırklareli yolu 14-16. kilometreleri ve Sivas-Zara yolu 11-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin dikkatli olması önemle tavsiye ediliyor.

Gümüşhane'de Tünel Çalışmaları

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun (Gümüşhane çevre yolu) 44-45. kilometrelerindeki T-3 ve T-4 tünellerinin Gümüşhane-Bayburt yönündeki tüplerde iletişim sistemi montaj çalışması nedeniyle ulaşıma tek şeritten, kontrollü olarak devam edilmektedir.

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